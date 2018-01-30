"(Altınordu maçı) Deplasmanda oynayacağız, zor bir maç olacak. Kazanmak istediğimiz bir karşılaşma"

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, TFF 1. Lig'in 20. haftasında 5 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Altınordu ile yapacakları maça ilişkin, "Kazanmak istediğimiz bir karşılaşma." dedi.



Bulak, kulüp tesislerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sezonun ikinci yarısına gol yemeden başladıkları için sevinçli olduklarını söyledi.

Özellikle Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında kanat oyuncularının gol atmalarından dolayı son derece memnun olduğunu dile getiren Bulak, şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı, bize iç sahada nasıl oynayacağımız, nasıl sonuç alabileceğimiz açısından önemli bir gösterge olacaktı. Çünkü evinde izlediğimiz Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü'ne karşı dominant oynayan, fizik gücü yüksek, olgun ve ligin deneyimli oyuncularından kurulu bir ekipti. Böyle bir ekibe karşı çok pozisyon vermeden mücadele etmemiz, önemli fırsatlar yakalamamız ve pozitif oyun oynamamız sevindirici. İyi bir sonuç aldık. İki haftadır gol yemedik ve ikişer gol attık. Rakibe çok pozisyon vermedik. Hem Adana'da hem de evimizde dengeli, duyarlı ve kontrollü oynadık."

Bulak, gollerin atılış biçimi ve kalitesinin de çok önemli bir gösterge olduğunu kaydederek, "İki maçta 6 puan aldık. Bu bizi mutlu etti. İki günlük iznin ardından antrenmanlara başladık." ifadelerini kullandı.

Altınordu ile yapacakları maça değinen Bulak, "Altınordu, iki haftayı galibiyetle geçiren bir takım. Deplasmanda kazandılar. Genç bir ekip, devre arasında bünyesine deneyimli oyuncular kattı. İyi pas yapabilen, koşabilen, oyun alanını iyi daraltan ve kenar oyunu oynayan iyi bir ekip. Deplasmanda oynayacağız, zor bir maç olacak. Kazanmak istediğimiz bir karşılaşma." değerlendirmesinde bulundu.