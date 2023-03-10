Balıkesirspor - Kocaelispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Kocaelispor ise ligde oynadığı 24 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Uşakspor'u 3-0 ile geçen Kocaelispor, topladığı 54 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.