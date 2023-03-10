Balıkesirspor - Kocaelispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 26. haftasında Balıkesirspor ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Peki Balıkesirspor ile Kocaelispor maçı ne zaman? Balıkesirspor ile Kocaelispor maçı saat kaçta? Balıkesirspor - Kocaelispor maçı hangi kanalda?
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 2022-2023 sezonu heyecanı 26. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Balıkesirspor ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Balıkesirspor, ligde oynadığı 24 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Ankara Demirspor'a 3-1 kaybeden Balıkesirspor, topladığı 15 puanla 19. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Kocaelispor ise ligde oynadığı 24 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Uşakspor'u 3-0 ile geçen Kocaelispor, topladığı 54 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
BALIKESİRSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 26. haftasındaki Balıkesirspor - Kocaelispor maçı 11 Mart Cumartesi günü oynanacak.