Bulgaristan'ın Pravets kentinde yarın başlayacak şampiyonada 41 milli atlet madalya mücadelesi verecek

Balkan Atletizm Şampiyonası yarın Bulgaristan'da başlayacak.



Pravets kentinin ev sahipliğinde 2 gün sürecek şampiyonada sporcular, toplam 42 branşta yarışacak.



Bu yıl 72. kez gerçekleştirilecek organizasyonda 41 milli atlet madalya mücadelesi verecek.



Şampiyonada yarışacak milli sporcular şöyle:

Kadınlar: Mizgin Ay (100 metre, 200 metre), Emel Şanlı Kırçın (400 metre, 400 metre engelli), Rahime Tekin (800 metre, 1500 metre), Damla Çelik (1500 metre, 3000 metre), Fatma Demir (3000 metre), Yayla Kılıç (5000 metre), Nefise Karatay (100 metre engelli), Özlem Kaya (3000 metre su engelli), Kadriye Aydın (yüksek atlama), Buse Arıkazan (sırıkla atlama), Ecem Çalağan (uzun atlama), Pınar Akyol (gülle atma), Kıvılcım Kaya Salman (çekiç atma), Özlem Becerek (disk atma), Selena Durna (cirit atma), Emine Selda Kırdemir (heptatlon).

Erkekler: Emre Zafer Barnes (100 metre), Kayhan Özer (100 metre), Yiğitcan Hekimoğlu (200 metre), Oğuz Akgül (400 metre), Levent Ateş (800 metre), Mehmet Çelik (800 metre), Ramazan Özdemir (1500 metre), Bahattin Üvey (3000 metre), Ayetullah Aslanhan (5000 metre), Sinan Ören (400 metre engelli), Turgay Bayram (3000 metre su engelli), Aras Kaya (3000 metre su engelli), Alperen Acet (yüksek atlama), İlkay Aydemir (sırıkla atlama), Yiğit Yeşilçiçek (uzun atlama), Can Özüpek (üç adım atlama), Alperen Karahan (gülle atma), Tolgahan Yavuz (çekiç atma), İrfan Yıldırım (disk atma), Ömer Şahin (disk atma), Yunus Pehlevan (dekatlon), Yavuz Can, Batuhan Altıntaş, İlyas Çanakçı, Akın Özyürek, Oğuz Akgül (4x400 metre).