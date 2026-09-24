Balkanlarda dev kapışma! Sırbistan-Yunanistan maçı öncesi tüm detaylar belli oldu

UEFA Uluslar A Ligi'nde heyecan Sırbistan-Yunanistan karşılaşmasıyla devam ediyor. Grup 2'nin ilk haftasında oynanacak mücadele öncesinde “Sırbistan-Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” soruları gündeme gelirken, iki takımın ilk 11'leri de belli oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Balkanlarda dev kapışma! Sırbistan-Yunanistan maçı öncesi tüm detaylar belli oldu
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UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan ile Yunanistan karşı karşıya geliyor. A Ligi Grup 2'nin ilk haftasında oynanacak mücadelede iki Balkan ülkesi yeni sezona galibiyetle başlamanın hesaplarını yapıyor.

Sırbistan'da teknik direktör Veljko Paunovic, Yunanistan'da ise Ivan Jovanovic takımlarının başında sahaya çıkacak.

SIRBİSTAN - YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sırbistan-Yunanistan karşılaşması 24 Eylül 2026 Perşembe günü saat 21.45'te başlayacak. Mücadele Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Rajko Mitić Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşma S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

Grubunu 6 puanla üçüncü sırada tamamlayan Sırbistan, ligde kalabilmek için play-off oynamak zorunda kaldı. Play-off mücadelesinde Avusturya ile karşılaşan Sırbistan, rakibini saf dışı bırakarak UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki yerini korudu.

Yunanistan ise İskoçya'yı saf dışı bırakarak A Ligi biletini aldı. Böylece iki ekip yeni Uluslar Ligi sezonunun ilk haftasında karşı karşıya gelecek.

SIRBİSTAN - YUNANİSTAN MAÇININ HAKEMİ KİM?

Rajko Mitić Stadyumu'ndaki mücadeleyi İsveç Futbol Federasyonu'ndan Glenn Nyberg yönetecek.

Nyberg'in yardımcılıklarını Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist üstlenecek. VAR görevinde Guillermo Cuadra, AVAR'da ise César Soto bulunacak.

SIRBİSTAN - YUNANİSTAN İLK 11'LERİ

Sırbistan: V. Savic, N. Simic, S. Erakovic, S. Pavlovic, F. Kostic, A. Zivkovic, S. Milinkovic-Savic, N. Maksimovic, M. Cvetkovic, D. Tadic, L. Jovic.

Yunanistan: K. Tzolakis, G. Vagiannidis, K. Mavropanos, P. Retsos, K. Tsimikas, K. Karetsas, D. Kourbelis, C. Zafeiris, C. Tzolis, C. Kostoulas, V. Pavlidis.

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