Ballon d’Or adayları açıklandı: 2025'in en iyi futbolcusu kim olacak?

Tüm dünyanın merakla beklediği Ballon d'Or ödül töreni 22 Eylül 2025 tarihinde düzenlenecek. Geçtiğimiz yıl ödülü Manchester City’den Rodri kazanmış, ikinci sırada Vinicius Junior yer almıştı. Tarihin en çok Ballon d'Or kazanan ismi ise 8 kez bu ödüle layık görülen Lionel Messi olmaya devam ediyor. Yeni kazananın kim olacağı şimdiden büyük bir heyecanla bekleniyor.