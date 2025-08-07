Ballon d’Or adayları açıklandı: 2025'in en iyi futbolcusu kim olacak?
Futbolun en prestijli bireysel ödülü olan Ballon d'Or için 2025 aday listesi açıklandı.
2025 Ballon d'Or için açıklanan 30 kişilik aday listesi futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.
Barcelona’nın 18 yaşındaki süper yıldızı Lamine Yamal, listeye girerek büyük bir başarıya imza attı. Transfermarkt'a göre, Yamal, ödülü kazanması halinde, 1997’de 19 yaşında Ballon d'Or’u kazanan Brezilyalı Ronaldo’yu geride bırakarak tarihin en genç Ballon d'Or sahibi olacak.
PSG DAMGA VURDU: 9 OYUNCU LİSTEDE
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain, Ballon d'Or listesine adeta ambargo koydu. Kulüpten tam dokuz futbolcu aday gösterildi: Ousmane Dembélé, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, João Neves, Nuno Mendes, Vitinha, Fabián Ruiz ve Désiré Doué.
Premier Lig’den de Ballon d'Or listesine güçlü isimler girmeyi başardı. Liverpool’dan Mohamed Salah, Virgil van Dijk ve Alexis Mac Allister, Chelsea’den Cole Palmer, Arsenal’den Declan Rice ve Manchester City’den Erling Haaland listeye adını yazdırdı.
Geçtiğimiz yılın Ballon d'Or kazananı Rodri ise bu yıl liste dışında kaldı.
Serie A şampiyonu Napoli'de gösterdiği çıkışla dikkatleri üzerine çeken İskoç orta saha oyuncusu Scott McTominay, bu yılın en dikkat çeken sürpriz ismi oldu.
KOPA TROPHY ADAYLARI DA AÇIKLANDI
Ballon d'Or ile birlikte 21 yaş altındaki en iyi futbolcuya verilen Kopa Trophy adayları da açıklandı.
Bu kategoride Lamine Yamal, Désiré Doué, João Neves ve Pau Cubarsí gibi genç yeteneklerin yanı sıra, Türkiye Milli Takımı’nın genç yıldızı Kenan Yıldız da listede yer aldı.
Tüm dünyanın merakla beklediği Ballon d'Or ödül töreni 22 Eylül 2025 tarihinde düzenlenecek. Geçtiğimiz yıl ödülü Manchester City’den Rodri kazanmış, ikinci sırada Vinicius Junior yer almıştı. Tarihin en çok Ballon d'Or kazanan ismi ise 8 kez bu ödüle layık görülen Lionel Messi olmaya devam ediyor. Yeni kazananın kim olacağı şimdiden büyük bir heyecanla bekleniyor.
İşte adaylar...