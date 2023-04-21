Bandırmaspor - Erzurumspor FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Bandırmaspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya gelecek. Peki Bandırmaspor - Erzurumspor FK maçı ne zaman? Bandırmaspor - Erzurumspor FK maçı saat kaçta? Bandırmaspor - Erzurumspor FK maçı hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 34. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Bandırmaspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Bandırmaspor, ligde oynadığı 31 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Sakaryaspor'u 3-2 ile geçmeyi başaran Bandırmaspor, topladığı 50 puanla 9. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Erzurumspor FK ise ligde oynadığı 31 maçta 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Manisa FK'ye 3-1 kaybeden Erzurumspor FK, topladığı 30 puanla 15. sırada yer alıyor.
BANDIRMASPOR - ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 34. haftasındaki Bandırmaspor - Erzurumspor FK maçı 24 Nisan Pazartesi günü oynanacak.