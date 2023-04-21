Bandırmaspor - Erzurumspor FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Bandırmaspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya gelecek. Peki Bandırmaspor - Erzurumspor FK maçı ne zaman? Bandırmaspor - Erzurumspor FK maçı saat kaçta? Bandırmaspor - Erzurumspor FK maçı hangi kanalda?

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Bandırmaspor - Erzurumspor FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 6

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 34. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Bandırmaspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya gelecek.

Bandırmaspor - Erzurumspor FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 6

Ev sahibi Bandırmaspor, ligde oynadığı 31 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Sakaryaspor'u 3-2 ile geçmeyi başaran Bandırmaspor, topladığı 50 puanla 9. sırada bulunuyor.

Bandırmaspor - Erzurumspor FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 6

Konuk ekip Erzurumspor FK ise ligde oynadığı 31 maçta 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Manisa FK'ye 3-1 kaybeden Erzurumspor FK, topladığı 30 puanla 15. sırada yer alıyor.

Bandırmaspor - Erzurumspor FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 6

BANDIRMASPOR - ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

1. Lig'in 34. haftasındaki Bandırmaspor - Erzurumspor FK maçı 24 Nisan Pazartesi günü oynanacak.