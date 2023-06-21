Bandırmaspor taraftarlarına müjde! Bandırmaspor'dan taraftarları sevindirecek haber geldi

Marmara'nın incisi Bandırma, yeni stadına kavuşuyor. Nüfus bakımından birçok ilden fazla nüfusa sahip Bandırma, yeni stadına kavuşacak. Bandırma halkı, Bandırmaspor tarafları stattaki yetersizliğini yıllarca dilekçelerle dile getirmiş, imza kampanyaları başlatmıştı.

BANDIRMA NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ? BANDIRMA'NIN NÜFUSU NE KADAR?

Bandırma nüfusu 2022 yılına verilerine göre 164.965 nüfusa sahip bir yer olmasıyla, yazın bu nüfus daha fazla değerleri görmektedir. Türkiye'deki önemli büyük şehirlere mesafe olarak yakın olmasıyla birlikte, kendi üniversitesi olan birkaç ilçeden biridir. Sanayisi gelişmiş ve sürekli büyümeye devam etmektedir. Bandırma nüfusu bu kadar hızlı büyürken, statlarının yetersizliğinden şikayetçi olan Bandırmaspor taraftarları yeni statlarına kavuşacak.

BANDIRMASPORLULAR NEDEN STAT İSTİYOR?

TFF 1.lig'de oynayan Bandırmaspor, Spor Toto Süper Lig'e çıkmak için her sene iddaalı mücadele vermektedir. Bandırmaspor maçları büyük ilgi görmesine rağmen, ışıklandırma olmadığı için akşam maçları yapılmıyor ve üstü açık tribün olduğu için hava şartları nedeni ile maçlar zor şartlar altında oynanıyor.

BANDIRMASPOR'UN YENİ STADI NEREYE YAPILACAK?

Bandırmaspor yönetimi ilçeye yeni stat yaptırmak için harekete geçerken Asbaşkan Onur Göçmez, mevcut stadın yeterli olmadığını çoğu zaman belirtmiş ve Onur Göçmez, bir konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

- Sezon boyunca stat zemini ve tribünlerin pozisyonlanmasından kaynaklı rüzgarın yarattığı olumsuz durum maç performanslarını direk etkiledi ve bir çok sakatlık yaşandı. Öncelikle çok kısa zamanda Bandırma Belediyesi ve İlçe Spor Müdürlüğü ile hem idman sahaları hem de maçların oynandığı 17 Eylül stat zemin ve çevresinin yenilenmesi için girişimlere başlanacak.

Bandırmaspor taraftarlarının, yeni stadına kavuşacağı adres kimi zaman farklı yerler gösterilmiş olsa da Orman Bakanlığı'na bağlı terminalin karşısında bulunan 66 dönümlük alana çalışmalar başlatılacak.