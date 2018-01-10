banner965
Beyoğlu'nda seyir halindeki polis aracında yangın
Beyoğlu'nda seyir halindeki polis aracında yangın
HSK kararnamesi Resmi Gazete'de
HSK kararnamesi Resmi Gazete'de
Acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
Acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
Ömer Turan'a Davutoğlu gözaltısı
Ömer Turan'a Davutoğlu gözaltısı

Banvit: 78 - AEK: 71

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 10. hafta karşılaşmasında Banvit, Yunanistan temsilcisi AEK'yı 78-71 yendi.

Banvit: 78 - AEK: 71

Maça iyi başlayan Banvit, Vidmar, Taylor ve Thomas'ın sayılarıyla 4. dakikayı 10-5 önde geçti. James, Green ve Harris ile farkı kapatmaya çalışan Yunanistan temsilcisi karşısında hızlı hücumlarla skor üreten Banvit, ilk çeyreği 24-13 üstün tamamladı.

AEK, ikinci periyotta Sakota, Xanthopoulos ve Harris ile farkı azaltmaya çalıştı. Skor üstünlüğünü sürdüren Banvit, soyunma odasına 41-36 önde gitti.
Üçüncü çeyrekte Banvit, Thomas ve Rautins ile sayılar bulurken, AEK ise James, Green ve Kawadas ile skor üretti. Karşılıklı basketlerle devam eden mücadelede Banvit, final periyoduna 61-56 önde girdi.

Son çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Banvit, maçı 78-71 kazandı.

Banvit'te 23 sayıyla oynayan Rautins, maçın en skorer ismi oldu. AEK'da ise Harris, 15 sayı üretti.

Salon: Banvit Kara Ali Acar
Hakemler: Vicente Bulto (İspanya), Janusz Calik (Polonya), Sergiy Chebyshev (Ukrayna)
Banvit: Thomas 18, Kulig 3, Tolga Geçim 4 ,Erkin Şenel 3, Vidmar 7, Rautins 23, Rıdvan Öncel 1, Taylor 19, Caloiaro
AEK: Elonu, James 10, Green 13, Harris 15, Xanthopoulos 2, Sakota 13, Larentzakis 4, Barlow 2, Mavroeidis 8, Kawadas 4
1. Periyot: 24-13
Devre: 41-36
3. Periyot: 61-56
Beş faulle çıkanlar: 38.59 Vidmar (Banvit), 39.21 Green (AEK)
 


Kaynak: AA
Etiketler; #AEK #Balıkesir #Bandırma #banvit #basketbol #FIBA Şampiyonlar Ligi
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
İstanbul'da su kesintisi
Sonraki Haber
"İkinci devreye mental anlamda güçlü çıkarak maçı kazandık"
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.