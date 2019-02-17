La Liga'nın 24. haftasında Barcelona, Valladolid'i Lionel Messi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 yendi.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 24. haftasında lider Barcelona sahasında oynadığı maçta Valladolid'i 1-0 yendi.



Barcelona'nın golünü 43. dakikada penaltıdan Lionel Messi attı. La Liga'da son iki haftada art arda beraberlik aldıktan sonra bu hafta galibiyeti bulan Barcelona puanını 54'e yükseltti.



La Liga'da liderliğini sürdüren Katalan ekibini, deplasmanda Rayo Vallecano'yu 1-0 yenen ve puanını 47'ye çıkartan Atletico Madrid takip etti.



İspanyol liginde bir maç eksikle 45 puanla 3. sırada bulunan Real Madrid, TSİ 14.00'te sahasında Girona'ya karşı oynayacak.