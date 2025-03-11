Barcelona – Benfica maçı hangi kanalda? Barcelona – Benfica maçı canlı izle

Şimdi gözler rövanş maçında… Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün forma giydiği Benfica, çeyrek finale yükselmek için zorlu deplasmanda galibiyet arayacak. İki milli futbolcunun ilk 11’de olup olmayacağı merak konusu.

Barcelona - Benfica Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı, 11 Mart Salı günü TSİ 20:45’te başlayacak. Estadio Olímpico Lluís Companys Stadyumu’nda oynanacak olan mücadeleyi Fransız hakem François Letexier yönetecek.

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https://www.tabii.com/tr/watch/live/trtspor?trackId=150022