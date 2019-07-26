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Barcelona'dan Patrick Kluivert'e görev

Barcelona Kulübü, Hollandalı Kluivert'i Haziran 2021'e kadar altyapıyla ilgili "Futbol Direktörü" olarak atadığını açıkladı.

Barcelona'dan Patrick Kluivert'e görev

Yeni bir yapılanmaya giren Barcelona Kulübü, Sportif Direktör Eric Abidal yönetimindeki departmana bağlı olarak, "Yapılandırma Futbol Direktörü" unvanıyla Patrick Kluivert ile Haziran 2021'e kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Futbolcu olduğu dönemde 1998-2004 arasında Barcelona formasını giyen 43 yaşındaki Kluivert, gazetecilere açıklamasında "Eve geri dönmekten çok mutluyum. Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Barcelona'da yeni bir döneme başlamaktan büyük bir heyecan duyuyorum. Futbola Ajax'ın okulunda başladım. Masia'ya (Barcelona'nın altyapı okulu) benziyor ve bordo-mavili genç futbolcuların yapılanmasında çok yardımım olabileceğini düşünüyorum." dedi.

Son olarak Kamerun Milli Takımı'nda Hollandalı teknik direktör Clarence Seedorf'un yardımcısı olarak görev yapan Kluivert, Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turunda elenmenin ardından Kamerun Futbol Federasyonu'nun kararıyla Seedorf ile birlikte görevden alınmıştı.

Bu arada kulübün teknik kadrosunda eski futbolcularına yer veren Barcelona, kısa bir zaman önce de eski kalecisi Victor Valdes'i genç takımının başına getirmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #barcelona
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