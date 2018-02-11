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Barcelona evinde berabere kaldı

Barcelona, konuk ettiği Getafe'yle golsüz berabere kalarak bir puana razı oldu

Barcelona evinde berabere kaldı

 İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 23. haftasında Barcelona, sahasında Getafe ile 0-0 berabere kaldı.

Barcelona'nın, Camp Nou'da Getafe'yi konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısı golsüz bitti.

İkinci yarıda ataklarını artıran ev sahibi Barcelona, aradığı golü yine bulamadı.

Özellikle kaleci Vicente Guaita'nın başarılı kurtarışlarının yardımıyla Getafe, Celta Vigo'nun ardından bu sezon Camp Nou'da Barcelona ile berabere kalan ikinci takım oldu.

Maç, aynı zamanda bu sezon Barcelona'nın kendi evinde gol atamadığı ilk karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Ligde yenilmezlik serisini sürdüren lider Barcelona, puanını 59'a çıkarırken, ikinci sıradaki Atletico Madrid ile arasındaki puan farkı da 7'ye düştü.


Kaynak: AA
Etiketler; #la liga #İspanya #getafe #barcelona
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