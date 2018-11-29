Turkish Airlines EuroLeague 10. haftasında Fenerbahçe Barelona deplasmanına çıkıyor. Peki Barcelona Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Barcelona Fenerbahçe maçı saat kaçta? Barcelona Fenerbahçe basketbol maçını televizyon kanalları verecek mi? Ligde Barcelona kaçıncı sırada? Fenerbahçe Turkish Airlines EuroLeague'de kaçıncı sırada? Barcelona Fenerbahçe basketbol karşılaşması ne zaman? Barcelona Fenerbahçe maçı Türkiye Saati ile kaçta başlayacak?

Fenerbahçe, Turkish Airlines EuroLeague 10. hafta maçında Barcelona Lassa’ya konuk oluyor. EuroLeague'de bu sezon sadece Anadolu Efes'e yenilen ve son 5 maçından galibiyet ile ayrılan Fenerbahçe Barcelona Lassa'yı deplasmanda yenerek serisini sürdürmek istiyor. Temsilcimiz'de Melih Mahmutoğlu, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.



Barcelona - Fenerbahçe EuroLeague maçı hangi kanalda, saat kaçta?



30 Kasım Cuma günü TSİ 23:00’te Palau Blaugrana’da oynanacak mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

Ligde geride kalan 9 haftada sarı-lacivertliler 8 galibiyet, 1 mağlubiyetle 3. sırada bulunurken, Barca ise 6 galibiyet, 3 mağlubiyet ile 5. sırada yer alıyor.



Euroleague'de 21. randevu



Fenerbahçe, Euroleague'de daha önce 20 kez karşılaştığı Barcelona'yı 8 kez mağlup ederken, son 5 maçını da kaybetmedi. Geçtiğimiz sezon oynanan son iki müsabakada rakibini deplasmanda 83-68, İstanbul'da da 86-82'lik skorla parkeden galip ayrılmasını bildi.



İstatistiklerle iki takım



Fenerbahçe bu sezon Euroleague'de geride bıraktığı 9 müsabakada 84.9'luk sayı ortalama ile oynarken rakibi Barcelona 81.3'lük sayı ortalamasıyla oynuyor. Fener'de Jan Vesely 14.3 sayı ortalamasıyla takımını sırtlarken, İspanyol ekibinde ise Ante Tomic 13.2 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulundu.



Takım İstatistikleri – Hücum (Barcelona Lassa - Fenerbahçe)



Sayı: 81.3 – 84.9

2 Sayı: %52.1 - %59.9

3 Sayı: %35.8 - %43.8

Serbest atış: %75.9 - %83.4

Ribaund: 36.9 – 28.7

Asist: 17.4 – 19.2

Top çalma: 7.0 – 6.6

Blok: 2.8 – 1.9

Verimlilik: 95.1 – 101.6



Takım İstatistikleri – Savunma (Barcelona Lassa - Fenerbahçe)



Sayı: 78.3 – 77.6

2 Sayı: %48.9 - %53.6

3 Sayı: %37.8 - %36.0

Serbest atış: %77.5 - %76.2

Ribaund: 32.3 – 30.9

Asist: 17.4 – 16.6

Top çalma: 7.7 – 6.2

Blok: 1.7 – 1.3

Verimlilik: 82.0 – 79.6



İstatistik Liderleri (Barcelona Lassa - Fenerbahçe)



Sayı: Tomic 13.2, Kuric 12.6, Heurtel 10.6 / Vesely 14.3, Sloukas 12.4, Datome 10.6

Ribaund: Tomic 5.0 / Vesely 4.5

Asist: Heurtel 5.7, Pangos 3.9 / Sloukas 4.9, Vesely 2.8, A.Muhammed 2.5

Top çalma: Kuric 1.2, Heurtel 1.1, Singleton 1.0 / Vesely 1.5, Melli 1.0

Verimlilik Puanı: Tomic 17.9, Heurtel 12.4, Kuric 12.1 / Vesely 21.3, Sloukas 16.0, Lauvergne 12.8



Geçmiş karşılaşmalar

Fenerbahçe, rakibiyle EuroLeague’de oynadığı 20 maçta sekiz galibiyet elde etti. Sarı-lacivertliler, son beş EuroLeague maçında rakibini mağlup etmeyi başardı.