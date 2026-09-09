Barcelona - Feyenoord Maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk haftasında Galatasaray'ın rakiplerinden Barcelona ile Feyenoord karşı karşıya geliyor. İşte ilk 11'ler ve maçın tüm detayları...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Barcelona - Feyenoord Maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, lig aşamasının başlamasıyla birlikte doruğa çıktı. Galatasaray'ın grubundaki rakiplerinden Barcelona, evinde Feyenoord'u konuk ediyor. Karşılaşma bugün, yani 9 Eylül Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak.

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, sezona 3 puanla başlamanın hesabını yapıyor. Karşı sahada ise Giovanni van Bronckhorst'un çalıştırdığı Feyenoord var. Hollanda temsilcisi, İspanya deplasmanından sürprizle dönmeyi hedefliyor.

MAÇ HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Barcelona - Feyenoord mücadelesi, tabii Spor'un ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

İLK 11'LER AÇIKLANDI

Barcelona'nın muhtemel 11'i şöyle: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Andreas Christensen, Joao Cancelo, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Adeyemi, Raphinha.

Feyenoord ise sahaya şu 11 ile çıkması bekleniyor: Ernst, Read, St. Juste, Watanabe, Marmol, Vanhoutte, Zechiel, Vanhoutte, Hadj Moussa, Valente, Ferri.

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