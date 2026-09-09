Barcelona - Feyenoord Maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, lig aşamasının başlamasıyla birlikte doruğa çıktı. Galatasaray'ın grubundaki rakiplerinden Barcelona, evinde Feyenoord'u konuk ediyor. Karşılaşma bugün, yani 9 Eylül Çarşamba günü saat 19.45'te başlayacak.

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, sezona 3 puanla başlamanın hesabını yapıyor. Karşı sahada ise Giovanni van Bronckhorst'un çalıştırdığı Feyenoord var. Hollanda temsilcisi, İspanya deplasmanından sürprizle dönmeyi hedefliyor.

MAÇ HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Barcelona - Feyenoord mücadelesi, tabii Spor'un ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

İLK 11'LER AÇIKLANDI

Barcelona'nın muhtemel 11'i şöyle: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Andreas Christensen, Joao Cancelo, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Adeyemi, Raphinha.

Feyenoord ise sahaya şu 11 ile çıkması bekleniyor: Ernst, Read, St. Juste, Watanabe, Marmol, Vanhoutte, Zechiel, Vanhoutte, Hadj Moussa, Valente, Ferri.