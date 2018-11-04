İspanyol ekibi, son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 geride olduğu maçta Rayo Vallecano'yu 3-2 mağlup etti.

Barcelona, İspanya 1'inci Futbol Ligi'nin (La Liga) 11'inci haftasında deplasmanda Rayo Vallecano'yu 3-2 yendi.



Vallecas Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 11'inci dakikasında Barcelona Luis Suarez'in golüyle 1-0 öne geçti.



Rayo Vallecano, mücadelenin 35'inci dakikasında Jose Angel Pozo'nun attığı golle beraberliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.



57'nci dakikada Alvaro Garcia Rivera, Rayo Vallecano'yu Barcelona karşısında 2-1 öne geçirdi.



Karşılaşmanın 87'nci dakikasında Barcelona, Ousmane Dembele'nin golüyle eşitliği sağladı.



90'ıncı dakikada Luis Suarez, takımının 3'üncü, kendisinin 2'nci golünü kaydetti ve karşılaşma Barcelona'nın 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.



Bu sonuçla Barcelona puanını 24'e çıkarıp ligdeki liderliğini korurken, 19'uncu sırada yer alan Rayo Vallecano ise 6 puanda kaldı.



Lionel Messi sakat olduğu için bu maçta forma giymezken, İspanyol basınında kötü oynayan Barcelona'nın galibiyeti hak etmediği şeklinde yorumlar yer aldı.