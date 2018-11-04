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"Barcelona galibiyeti hak etmedi"

İspanyol ekibi, son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 geride olduğu maçta Rayo Vallecano'yu 3-2 mağlup etti.

"Barcelona galibiyeti hak etmedi"

Barcelona, İspanya 1'inci Futbol Ligi'nin (La Liga) 11'inci haftasında deplasmanda Rayo Vallecano'yu 3-2 yendi.

Vallecas Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 11'inci dakikasında Barcelona Luis Suarez'in golüyle 1-0 öne geçti.

Rayo Vallecano, mücadelenin 35'inci dakikasında Jose Angel Pozo'nun attığı golle beraberliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

57'nci dakikada Alvaro Garcia Rivera, Rayo Vallecano'yu Barcelona karşısında 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmanın 87'nci dakikasında Barcelona, Ousmane Dembele'nin golüyle eşitliği sağladı.

90'ıncı dakikada Luis Suarez, takımının 3'üncü, kendisinin 2'nci golünü kaydetti ve karşılaşma Barcelona'nın 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuçla Barcelona puanını 24'e çıkarıp ligdeki liderliğini korurken, 19'uncu sırada yer alan Rayo Vallecano ise 6 puanda kaldı.

Lionel Messi sakat olduğu için bu maçta forma giymezken, İspanyol basınında kötü oynayan Barcelona'nın galibiyeti hak etmediği şeklinde yorumlar yer aldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #rayo vallecano #barcelona #İspanya
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