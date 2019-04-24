La Liga lideri Barcelona, ikinci yarıda bulduğu gollerle Deportivo Alaves'i deplasmanda 2-0 yendi.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) oynanan maçta Barcelona, deplasmanda Deportivo Alaves’i 2-0 mağlup etti.



Lider Barcelona ile Deportivo Alaves arasındaki 34. hafta mücadelesinin ilk yarısı golsüz sona erdi. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Carles Alena ve 60. dakikada penaltıdan Luis Suarez kaydetti.



Karşılaşmaya yedek başlayan Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, 61. dakikada Ousmane Dembele'nin yerine oyuna girdi.



Gecenin diğer maçında milli futbolcu Enes Ünal'ın forma giydiği Valladolid, sahasında Girona'yı 67. dakikada Michel'in attığı golle 1-0 mağlup etti.



Karşılaşmaya ilk on birde başlayan Enes Ünal, 88. dakikada yerini Moussa'ya bıraktı.

