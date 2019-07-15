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Barcelona, Japon yeteneği renklerine bağladı

İspanyol kulübü Barcelona, 20 yaşındaki futbolcu Hiroki Abe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Barcelona, Japon yeteneği renklerine bağladı

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona, Japon forvet oyuncusu Hiroki Abe'yi Kashima Antlers'ten transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 1,1 milyon avro karşılığında transfer edilen 20 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

2018'de Japonya Birinci Ligi'nin en iyi genç oyuncusu seçilen Abe'nin, B takımında oynayacağı ve serbest kalma bedelinin 40 milyon avro olacağı belirtildi.

Japonya Milli Takımı formasını 3 kez giyen futbolcunun A takıma yükselmesi halinde, serbest kalma bedelinin de 100 milyon avroya çıkacağı ifade edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #barcelona
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