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Barcelona Kral Kupası'nda finale yakın

Katalan ekibi, İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Valencia'yı tek golle geçti

Barcelona Kral Kupası'nda finale yakın

 İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Barcelona, sahasında Valencia'yı 1-0 yendi.

Katalan ekibinin Camp Nou Stadı''da Valencia'yı konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

67. dakikada Lionel Messi'nin ortasında Luis Suarez'in kafa vuruşunda Barcelona 1-0 öne geçti.

Barcelona, sahadan tek golle galip ayrıldı.

Karşılaşmansın rövanşı, 8 Şubat'ta oynanacak.

Yarı finalde mücadele eden diğer takımlar Leganes ve Sevilla önceki günkü maçta 1-1 berabere kalmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Valencia #Luis Suarez #Lionel Mess #barcelona #ispanya kral kupası
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