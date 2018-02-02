İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Barcelona, sahasında Valencia'yı 1-0 yendi.
Katalan ekibinin Camp Nou Stadı''da Valencia'yı konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.
67. dakikada Lionel Messi'nin ortasında Luis Suarez'in kafa vuruşunda Barcelona 1-0 öne geçti.
Barcelona, sahadan tek golle galip ayrıldı.
Karşılaşmansın rövanşı, 8 Şubat'ta oynanacak.
Yarı finalde mücadele eden diğer takımlar Leganes ve Sevilla önceki günkü maçta 1-1 berabere kalmıştı.
Katalan ekibi, İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Valencia'yı tek golle geçti
İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Barcelona, sahasında Valencia'yı 1-0 yendi.