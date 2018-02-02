Katalan ekibi, İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Valencia'yı tek golle geçti

İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Barcelona, sahasında Valencia'yı 1-0 yendi.



Katalan ekibinin Camp Nou Stadı''da Valencia'yı konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.



67. dakikada Lionel Messi'nin ortasında Luis Suarez'in kafa vuruşunda Barcelona 1-0 öne geçti.



Barcelona, sahadan tek golle galip ayrıldı.



Karşılaşmansın rövanşı, 8 Şubat'ta oynanacak.



Yarı finalde mücadele eden diğer takımlar Leganes ve Sevilla önceki günkü maçta 1-1 berabere kalmıştı.