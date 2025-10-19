Barcelona krizi sürüyor: Rekor gelir, rekor harcama... yine eksiye düştü!

İspanya La Liga devi Barcelona, 2024-2025 sezonuna ait mali bilançosunu açıkladı.

Kulüp, tüm zamanların en yüksek gelirlerinden birini elde etmesine rağmen yılı 17 milyon euro (14,7 milyon sterlin / 19,8 milyon dolar) net zararla kapattı.

Barcelona’nın resmi açıklamasına göre, kulübün sezonluk geliri 994 milyon euroya (862 milyon sterlin / 1,16 milyar dolar) ulaştı. Ancak bu rakam, maaş giderleri ve ek harcamalardaki artış nedeniyle kâra dönüşmedi.

Geçtiğimiz yıl 900 milyon euronun altında gelir ve giderle sezonu yaklaşık 5 milyon euro net kârla tamamlayan Katalan kulüp, bu yıl gelir rekoru kırmasına rağmen finansal olarak gerileme yaşadı.

MAAŞ GİDERLERİ YÜKSELDİ

Goal.com'a göre, Barcelona’nın Genel Kurulu, Pazar sabahı Başkan Joan Laporta başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantının ana gündemini, kulübün mali raporları ve yeni dönemdeki finansal planlar oluşturdu.

Açıklamalara göre, kulübün maaş giderleri 510 milyon eurodan (442 milyon sterlin / 594 milyon dolar) 534 milyon euroya (463 milyon sterlin / 622 milyon dolar) yükseldi.

Bu artış, sezonun zararla sonuçlanmasında en önemli etkenlerden biri oldu.

Laporta, toplantıda yaptığı konuşmada, “Ekonomik anlamda üyelerin kulübün sahibi olmaya devam etmesi için elimizden geleni yaptık. Kimsenin cebinden para çıkmadan bunu başardık. 994 milyon euroluk gelir, üstelik maçlarımızı evimiz dışında oynarken elde edildi. Bu büyük bir başarı.” ifadelerini kullandı.

“SPONSORLUK GELİRLERİNDE TARİHİ REKOR KIRDIK”

Laporta, kulübün sponsorluk gelirlerinde 259 milyon euro ile tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı. “Sponsorluk gelirlerinde 259 milyon euro ile kulüp tarihinin rekorunu kırdık. Pazarın uluslararasılaşması bunda etkili oldu. Ayrıca La Liga’nın belirlediği borç miktarını 90 milyon euro azalttık. Bu da azımsanacak bir gelişme değil. Harcamaları kontrol altında tutmak için olağanüstü bir çaba gösterdik.” dedi.

Başkan, borç yükünü azaltmak ve finansal istikrarı sağlamak için uyguladıkları mali disiplinin sonuç vermeye başladığını da ifade etti.

LAPORTA: “BARCELONA’YI HAK ETTİĞİ YERE DÖNDÜRÜYORUZ”

Joan Laporta, genel kurulda son dört buçuk yıla ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptı. “Barcelona’yı hak ettiği yere döndürmek için çok çalıştık. Bize güvenildi; kulübün itibarını geri kazandırmak, yeni Camp Nou’yu inşa etmek ve La Masia’yı güçlendirmek için bu güveni boşa çıkarmadık. Dört buçuk yıl öncesine kıyasla çok daha iyi durumdayız.” dedi.

Başkan, kulübün son dönemde yaşadığı mali sıkıntıların ardından toparlanma sürecinin hız kazandığını belirtti: “Kulübün mali dengesini, felaket senaryolarına kulak asmadan yeniden kurduk. Zor konularda cesur davrandık. Şimdi her alanda toparlanma sürecini tamamlamak için her zamankinden daha güçlüyüz.”

Laporta, sportif başarıya da değinerek teknik ekip ve futbolculara teşekkür etti. “Geçen sezon tarihî bir sezondu. Üç yerel kupayı kazandık ve bunu kendi oyun tarzımıza sadık kalarak yaptık. Deco’ya, [Hansi] Flick’e, teknik ekibe, kondisyoner ve sağlık ekibine teşekkür ediyorum. Ayrıca merhum Carles Miñarro’ya da saygılarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı. Kulüp yönetimi, yeni Spotify Camp Nou projesinin ve La Masia altyapı yatırımlarının Barcelona’yı gelecekte yeniden Avrupa’nın en güçlü kulüplerinden biri haline getireceğine inanıyor.