İspanya ekibi Barcelona Lassa'da başantrenör Sito Alonso'nun görevine son verildi.

İspanya ekibi Barcelona Lassa'da başantrenör Sito Alonso'nun görevine son verildi.



Kulüpten yapılan açıklamada, İspanyol başantrenör Alonso ile yolların ayrıldığı bildirildi.



Ülkesinde Joventut Badalona, Bilbao Basket ve Baskonia gibi takımlarda görev alan 42 yaşındaki çalıştırıcı, sezon başında Barcelona Lassa'nın başına geçmişti.



İspanya Birinci Basketbol Ligi'nde 19 haftada elde ettiği 12 galibiyetle Real Madrid ve Valencia'nın ardından üçüncü sırada bulunan Katalan ekibi, beklentilerin uzağında kalarak 21 maçın sadece 7'sini kazanabildiği THY Avrupa Ligi'nde ise 13'üncülükte yer alıyor.