Barcelona - Newcastle canlı izle! Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona sahasında Newcastle United'ı ağırlıyor

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona, Newcastle'ı konuk edecek.

St. James Park'ta oynanan ilk müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.

Newcastle'ın golünü 86. dakikada Harvey Barnes kaydederken, Barcelona'nın golü ise 90+6. dakikada penaltıdan Lamine Yamal tarafından atılmıştı.

BARCELONA - NEWCASTLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

18 Mart 2026 Çarşamba (Bugün) Spotify Camp Nou'da oynanacak mücadele 20.45'te başlayacak

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: J. García; E. García, Cubarsí, Martín, Cancelo; Bernal, Pedri; Yamal, López, Raphinha; Torres.

Newcastle'ın muhtemel 11'i: Ramsdale; Tripper, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonali, Joelinton; Elanga, Gordon, Barnes.

PEKİ BARCELONA - NEWCASTLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, iç saha avantajını kullanarak adını bir üst tura yazdırmayı hedeflerken, Eddie Howe'un Newcastle United ekibi de sürpriz peşinde koşacak.

İspanyol devi golcü yıldızlarıyla farkı açmayı planlarken, İngiliz ekibi deplasmanda etkili futbol sergileyerek tarihi bir sonuç almak istiyor.

Camp Nou'da oynanacak Barcelona-Newcastle United maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İşte Tabii Spor canlı izlemek için gereken tüm bilgiler…

Barcelona-Newcastle maçını Tabii üzerinden canlı izlemek için öncelikle platforma kayıt olmanız gerekiyor. Bunun için Tabii’nin resmi web sitesine gidebilir ya da mobil uygulamasını indirerek ana ekrandaki “Kayıt Ol” seçeneğini kullanabilirsiniz.

Karşınıza çıkan formda ad, e-posta ve şifre gibi temel bilgileri doldurmanız yeterli. Ardından e-posta adresinize gönderilen doğrulama kodunu girerek hesabınızı kolayca aktif hâle getirebilirsiniz.

barcelona newcastle united hangi kanalda canlı izle barcelona canlı maç izle