Barcelona - Newcastle canlı izle! Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona sahasında Newcastle United'ı ağırlıyor
St. James Park'ta oynanan ilk müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.
Newcastle'ın golünü 86. dakikada Harvey Barnes kaydederken, Barcelona'nın golü ise 90+6. dakikada penaltıdan Lamine Yamal tarafından atılmıştı.
18 Mart 2026 Çarşamba (Bugün) Spotify Camp Nou'da oynanacak mücadele 20.45'te başlayacak
MUHTEMEL 11'LER
Barcelona: J. García; E. García, Cubarsí, Martín, Cancelo; Bernal, Pedri; Yamal, López, Raphinha; Torres.
Newcastle'ın muhtemel 11'i: Ramsdale; Tripper, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonali, Joelinton; Elanga, Gordon, Barnes.
Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, iç saha avantajını kullanarak adını bir üst tura yazdırmayı hedeflerken, Eddie Howe'un Newcastle United ekibi de sürpriz peşinde koşacak.
İspanyol devi golcü yıldızlarıyla farkı açmayı planlarken, İngiliz ekibi deplasmanda etkili futbol sergileyerek tarihi bir sonuç almak istiyor.
Camp Nou'da oynanacak Barcelona-Newcastle United maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
