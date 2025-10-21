Barcelona Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Barcelona Olympiakos maçı CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Barcelona ile Olympiakos karşı karşıya geliyor

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Barcelona Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Barcelona Olympiakos maçı CANLI İZLE
Yayınlanma: Güncellenme:

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında heyecan Camp Nou’da yaşanıyor.

Barcelona - Olympiakos maçı 21 Ekim 2025 Salı günü saat 19.45’te başlayacak.
Karşılaşma TRT Tabii Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Tabii platformu üzerinden izlenebilecek mücadele şifreli yayın kapsamında olacak.
Maçı takip etmek isteyen futbolseverlerin platforma üye olmaları gerekiyor.

İLK 11’LER;

Barcelona: Szcsenzy, Kounde, Cubarsi, Garcia, Balde, Casado, Pedri, Lamine Yamal, Fernandez, Lopez, Rashford.

Olympiakos: Tzolakhis, Kostinha, Retsos, Pirola, Ortega, Hezze, Garcia, Martinz, Chiquinho, Podence, El Kaabi

Barcelona lig aşamasında 3 puanla 16. sırada yer alırken, Olympiakos 1 puanla 29. sırada bulunuyor.
İki takım da bu maçta puan almak için sahaya çıkacak.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran’dan Özgür Özel’e sert tepki: “Devlet geleneğine saldırıdır”İletişim Başkanı Burhanettin Duran’dan Özgür Özel’e sert tepki: “Devlet geleneğine saldırıdır”Siyaset
Son dakika! Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında flaş gelişme: AK Parti ve CHP’li belediyeler dosyadaSon dakika! Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında flaş gelişme: AK Parti ve CHP’li belediyeler dosyadaGündem
İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 10 ilde düzenlenen operasyonda 3 örgüt çökertildiİçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 10 ilde düzenlenen operasyonda 3 örgüt çökertildiGündem
barcelona Olympiakos
Günün Manşetleri
Türk askerinin Lübnan'da görev süresi 2 yıl uzatıldı
AK Parti ve CHP’li belediyeler dosyada
“Narkokapan Mersin” operasyonunda 3 örgüt çökertildi
14 sanık hakkında iddianame kabul edildi
Artık her polis ceza yazamayacak
Mattia Ahmet Minguzzi davasında verilen ceza belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP’li Ali Mahir Başarır’a dava açtı
"Okul kayıtlarında planlamaların sabote edilmesini engelleyeceğiz"
11 ilde BMW operasyonu
Bahçeli Meclis’te konuştu
Çok Okunanlar
Kâr satışları altını vurdu, fiyatlar geriledi Kâr satışları altını vurdu, fiyatlar geriledi
Hangi banka daha çok kazandırıyor? 400 bin TL 32 günde işte bu kadar getiriyor! Hangi banka daha çok kazandırıyor? 400 bin TL 32 günde işte bu kadar getiriyor!
22 Ekim’de İstanbul’un birçok noktasında elektrik kesilecek 22 Ekim’de İstanbul’un birçok noktasında elektrik kesilecek
Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor!
Acil nakit lazım olanlar dikkat! Acil nakit lazım olanlar dikkat!