Barcelona Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Barcelona Olympiakos maçı CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında heyecan Camp Nou’da yaşanıyor.

Barcelona - Olympiakos maçı 21 Ekim 2025 Salı günü saat 19.45’te başlayacak.

Karşılaşma TRT Tabii Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Tabii platformu üzerinden izlenebilecek mücadele şifreli yayın kapsamında olacak.

Maçı takip etmek isteyen futbolseverlerin platforma üye olmaları gerekiyor.

İLK 11’LER;

Barcelona: Szcsenzy, Kounde, Cubarsi, Garcia, Balde, Casado, Pedri, Lamine Yamal, Fernandez, Lopez, Rashford.

Olympiakos: Tzolakhis, Kostinha, Retsos, Pirola, Ortega, Hezze, Garcia, Martinz, Chiquinho, Podence, El Kaabi

Barcelona lig aşamasında 3 puanla 16. sırada yer alırken, Olympiakos 1 puanla 29. sırada bulunuyor.

İki takım da bu maçta puan almak için sahaya çıkacak.