La Liga'nın 18. haftasında deplasmanda Getafe'yi 2-1 yenen Barcelona, şampiyonluk yarışı veren rakiplerinin puan kaybıyla avantajını artırdı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 18. haftasında, Barcelona deplasmanda Getafe'yi 2-1 yenerek diğer rakiplerinin puan kaybıyla şampiyonluk yarışındaki farkı açtı.



Karşılaşmanın 20. dakikasında Lionel Messi'nin golüyle 1-0 öne geçen Barcelona, 39. dakikada Luis Suarez ile farkı 2'ye çıkardı. Getafe 43. dakikada Jaime Mata golüyle skoru 2-1'e getirdi.



İkinci yarı ev sahibi takımın beraberlik çabaları sonucu değiştirmedi.



La Liga'da liderliğini koruyan Barcelona, şampiyonluk yarışı veren diğer takımların puan kayıplarıyla aradaki farkı da artırdı. 18. haftanın diğer maçlarında Sevilla-Atletico Madrid maçı 1-1 sona ererken Real Madrid ise sahasında Real Sociedad'a 2-0 yenildi.



Barcelona 40 puanla ligin zirvesinde bulunuyor. En yakın takipçileri Atletico Madrid (35), Sevilla (33), Alaves (31) ve Real Madrid (30) olarak sıralandı.