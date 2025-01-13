Barcelona, Süper Kupa finalinde Real Madrid'i 5-2 yendi

Barcelona, İspanya Süper Kupası finalinde 1-0 geriye düştüğü maçta Real Madrid'i 5-2 mağlup etti. Barcelona'nın kupayı müzesine götürdüğü maçta Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler süre alamadı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Barcelona, Süper Kupa finalinde Real Madrid'i 5-2 yendi
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İspanya Süper Kupası final maçının heyecanı Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Şehir Stadı'nda yaşandı.

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca futbolseverin büyük bir heyecanla takip ettiği Barcelona ile Real Madrid arasındaki final maçının 5. dakikasında Real Madrid, Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Barcelona, Süper Kupa finalinde Real Madrid'i 5-2 yendi - Resim : 1

Barcelona, 22. dakikada Lamine Yamal, 36. dakikada penaltıdan Robert Lewandowski, 39. dakikada Raphinha ve 45+10. dakikada Alejandro Balde'nin attığı gollerle ilk yarıyı 4-1 üstün bitirdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, 48. dakikada Raphinha ile bir gol daha bularak durumu 5-1 yaptı.

Barcelona, Süper Kupa finalinde Real Madrid'i 5-2 yendi - Resim : 2

Barcelona'da kaleci Wojciech Szczesny 56. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyundan atılırken, Real Madrid 60. dakikada Rodrygo'nun frikikten attığı golle farkı 3'e indirdi.

Kalan sürede Real Madrid'in atakları sonuç getirmezken, karşılaşmayı 5-2 kazanan Barcelona kupanın sahibi oldu.

Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler süre alamadı.

Barcelona, Süper Kupa finalinde Real Madrid'i 5-2 yendi - Resim : 3

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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