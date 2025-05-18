Barcelona - Villarreal maçı hangi kanalda? Barcelona - Villarreal maçı CANLI İZLE
İspanya La Liga’da sezonun sonuna yaklaşılırken, 37. haftanın en dikkat çeken mücadelelerinden biri bu akşam oynanacak. Barcelona, Camp Nou’da Villarreal’i konuk edecek. Avrupa kupalarına katılım ve sıralama açısından kritik öneme sahip maçta, iki takım da sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak.
barcelona – villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
📅 Tarih: 18 Mayıs 2025, Pazar
🕗 Saat: 20.00 (Türkiye saati ile)
📺 Yayın: S Sport ve S Sport Plus (şifreli yayın)
Karşılaşma Türkiye’de S Sport ve S Sport Plus platformları üzerinden canlı yayınlanacak. Sporseverler, bu heyecan dolu mücadeleyi mobil ve web uygulamaları aracılığıyla da takip edebilecek.
Barcelona: Szczesny, E. Garcia, Cubarsi, I. Martinez, Balde, De Jong, Pedri, Lamine Yamal, Fermin, Raphinha, Lewandowski
Villarreal: Luiz Junior, Foyth, Kambwala, Costa, Pedraza, Gueye, Parejo, Pepe, Baena, Pino, Perez
Barcelona, sezonun bitimine bir hafta kala prestij ve puan tablosundaki yerini koruma hedefiyle sahaya çıkıyor. Özellikle Lewandowski’nin gol yollarındaki etkinliği ve Pedri’nin orta sahadaki oyun kuruculuğu, Katalan ekibinin en büyük silahları olacak. Avrupa bileti için mücadele eden Villarreal ise zorlu deplasmanda sürpriz bir galibiyet arıyor. Hızlı kanat oyuncuları ve geçiş oyunlarıyla Barcelona’ya tehdit oluşturabilecek kapasitedeler.