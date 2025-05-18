Barcelona - Villarreal maçı hangi kanalda? Barcelona - Villarreal maçı CANLI İZLE

barcelona – villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

📅 Tarih: 18 Mayıs 2025, Pazar

🕗 Saat: 20.00 (Türkiye saati ile)

📺 Yayın: S Sport ve S Sport Plus (şifreli yayın)

Karşılaşma Türkiye’de S Sport ve S Sport Plus platformları üzerinden canlı yayınlanacak. Sporseverler, bu heyecan dolu mücadeleyi mobil ve web uygulamaları aracılığıyla da takip edebilecek.

Barcelona: Szczesny, E. Garcia, Cubarsi, I. Martinez, Balde, De Jong, Pedri, Lamine Yamal, Fermin, Raphinha, Lewandowski

Villarreal: Luiz Junior, Foyth, Kambwala, Costa, Pedraza, Gueye, Parejo, Pepe, Baena, Pino, Perez

Barcelona, sezonun bitimine bir hafta kala prestij ve puan tablosundaki yerini koruma hedefiyle sahaya çıkıyor. Özellikle Lewandowski’nin gol yollarındaki etkinliği ve Pedri’nin orta sahadaki oyun kuruculuğu, Katalan ekibinin en büyük silahları olacak. Avrupa bileti için mücadele eden Villarreal ise zorlu deplasmanda sürpriz bir galibiyet arıyor. Hızlı kanat oyuncuları ve geçiş oyunlarıyla Barcelona’ya tehdit oluşturabilecek kapasitedeler.