Barcelona’da mali kriz derinleşti: Basketbol transfer bütçesi 850 bin Euro’ya düştü

Barcelona’da futbol şubesindeki mali sorunlar, basketbol takımını da etkiledi. Jabari Parker ve Alex Abrines’in ayrılığıyla açılan maaş bütçesi futbol şubesine aktarılınca, basketbol ekibinin transfer bütçesi yalnızca 850 bin Euro’ya düştü.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Barcelona’da mali kriz giderek derinleşiyor. İspanyol ekibin futbol takımında yaşanan ekonomik sorunlar, basketbol şubesine de yansıdı.

Uzun yıllardır basketbol şubesine önemli yatırımlar yapan Barcelona, Avrupa’nın en prestijli organizasyonu EuroLeague’de bir türlü beklenen başarıyı elde edemedi. Yeni sezon öncesi yüksek maaşlı oyuncularla yollarını ayıran Katalan ekip, yerlerini daha yaşlı isimlerle doldurdu.

Takımın en yüksek maaş alan oyuncularından Jabari Parker ile yollar ayrılırken, daha önce NBA’de forma giyen Alex Abrines de basketbolu bırakma kararı aldı.

İspanya merkezli Encestando’nun haberine göre, bu iki ismin ayrılığıyla oluşan maaş bütçesi futbol şubesine aktarıldı. Yönetimin aldığı karar sonrası Barcelona’nın basketbol şubesinin oyuncu transferleri için elinde yalnızca 850 bin Euro kaldı.

basketbol Mali kriz barcelona
