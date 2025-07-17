Barcelona’da yeni 10 numara belli oldu! Lamine Yamal, Messi’nin mirasını devraldı

Barcelona, genç yıldızı Lamine Yamal ile 2031’e kadar sürecek uzun soluklu bir sözleşmeye imza attı. Kulübün efsanevi 10 numarasını giyecek olan Yamal, Camp Nou’da kameraların karşısına geçti…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Barcelona’da yeni 10 numara belli oldu! Lamine Yamal, Messi’nin mirasını devraldı
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İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, genç forveti Lamine Yamal ile geleceğini güvence altına aldı.

2031 yılına kadar kulüpte kalması için sözleşme imzalanan Yamal, futbol tarihine iz bırakan Messi, Ronaldinho ve Maradona gibi efsanelerin giydiği 10 numaralı formayla sahada olacak.

Barcelona, kulübün sembolü haline gelmiş 10 numaralı formayı genç yıldızına teslim etti. Lamine Yamal, uzun yıllar boyunca Lionel Messi’nin taşıdığı ve kulüp tarihine damga vuran formayı giyecek. Camp Nou’da düzenlenen imza töreninde yeni formasıyla poz veren Yamal, Barcelona’nın geleceğinde önemli bir rol oynamaya hazırlanıyor.

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