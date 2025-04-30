Barcelona–Inter maçı hangi kanalda? Barcelona–Inter maçı canlı izle
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final heyecanı bu akşam Barcelona–Inter mücadelesiyle devam ediyor. Katalan ekibi, 15 yıl aradan sonra Inter ile bir kez daha yarı finalde karşılaşıyor. İlk maç, Barselona’nın ev sahipliğinde Lluis Companys Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.
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Karşılaşma, 30 Nisan Çarşamba akşamı saat 22.00’de başlayacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Aynı zamanda Tabii platformundan da takip edilebilecek.
Fransız hakem Clément Turpin düdük çalacak. Yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlenecek.
Inter’de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.
Barcelona, ev sahibi olmanın avantajıyla rövanş öncesi sahadan farklı bir skorla ayrılmak istiyor. Mücadelenin sonucu, San Siro’daki ikinci maç öncesi büyük önem taşıyor.
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