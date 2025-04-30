Barcelona–Inter maçı hangi kanalda? Barcelona–Inter maçı canlı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final heyecanı bu akşam Barcelona–Inter mücadelesiyle devam ediyor. Katalan ekibi, 15 yıl aradan sonra Inter ile bir kez daha yarı finalde karşılaşıyor. İlk maç, Barselona’nın ev sahipliğinde Lluis Companys Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Barcelona–Inter maçı hangi kanalda? Barcelona–Inter maçı canlı izle
Yayınlanma: Güncellenme:

Karşılaşma, 30 Nisan Çarşamba akşamı saat 22.00’de başlayacak. Mücadele, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Aynı zamanda Tabii platformundan da takip edilebilecek.

Fransız hakem Clément Turpin düdük çalacak. Yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlenecek.

Inter’de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

Barcelona, ev sahibi olmanın avantajıyla rövanş öncesi sahadan farklı bir skorla ayrılmak istiyor. Mücadelenin sonucu, San Siro’daki ikinci maç öncesi büyük önem taşıyor.

CANLI İZLE:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 1 Mayıs elektrik kesintileriUzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 1 Mayıs elektrik kesintileriYurt
Meteoroloji’den 9 il için fırtına ve toz taşınımı uyarısıMeteoroloji’den 9 il için fırtına ve toz taşınımı uyarısıYurt
maç izle barcelona inter
Günün Manşetleri
28 il için sarı kodlu uyarı
1 Mayıs’ta işçiler Kartal’da buluşuyor
Facianın tanıkları Meclis’te konuştu
Yoksulluk sınırı 78 bin TL'ye yükseldi
Fener Rum Kilisesi'nin İznik hamlesine sert tepki
1 Mayıs öncesi kara tablo
Yarısı Bizden kampanyasında hibe ve destek tutarları arttı
TGB’den Hacettepe’deki aileyi hedef alan protestoya pankartlı yanıt
TÜRK-İŞ "Açlık ve Yoksulluk Sınırı"nı açıkladı
Tarım Bakanlığı ünlü markaları ifşa etti
Çok Okunanlar
İslam Memiş’ten 2 mayıs uyarısı: Yön değişebilir! İslam Memiş’ten 2 mayıs uyarısı: Yön değişebilir!
Faizler yükseldi: 400 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu Faizler yükseldi: 400 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu
Dünya liderlerinin gençlik halleri sizi şaşırtacak! işte yıllar öncesinden gizli kalmış kareler Dünya liderlerinin gençlik halleri sizi şaşırtacak! işte yıllar öncesinden gizli kalmış kareler
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 1 Mayıs elektrik kesintileri Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 1 Mayıs elektrik kesintileri