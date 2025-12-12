Barış Alper ve Abdülkerim için soruşturma iddiası! Başsavcılıktan açıklama geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve futbol camiasında geniş yankı uyandıran yasa dışı bahis ve şike soruşturması derinleşerek devam ediyor. Soruşturma kapsamında aralarında ünlü futbolcuların ve kulüp yöneticilerinin bulunduğu 20 kişinin tutuklandığı biliniyor.

Bu sürecin ortasında, tutuklanan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı'nın telefonunda yapılan incelemelerden sonra, takımın iki önemli milli oyuncusu olan Abdülkerim Bardakçı ve Barış Alper Yılmaz hakkında da inceleme başlatıldığı yönünde ciddi iddialar ortaya atıldı.

BAŞSAVCILIKTAN RESMİ AÇIKLAMA

Ortaya atılan iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sabah saatlerinde hızla bir açıklama yaparak spekülasyonlara son noktayı koydu. Başsavcılıktan yapılan resmi duyuruda, "‘Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkında inceleme başlatıldı’ şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

SORUŞTURMADA 20 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yasa dışı bahise karışan isimleri ifşa etmesinin ardından genişletilen soruşturmada, geçtiğimiz hafta toplam 39 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturmanın hukuki sürecinde, hakem Zorbay Küçük'ün de aralarında bulunduğu 19 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Buna karşılık, futbolcular Metehan Baltacı, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş ile eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak dahil olmak üzere 20 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.