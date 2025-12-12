Barış Alper ve Abdülkerim için soruşturma iddiası! Başsavcılıktan açıklama geldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbol dünyasını sarsan yasa dışı bahis ve şike soruşturması kapsamında Galatasaray'ın milli futbolcuları Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkında inceleme başlatıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Barış Alper ve Abdülkerim için soruşturma iddiası! Başsavcılıktan açıklama geldi
Yayınlanma:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve futbol camiasında geniş yankı uyandıran yasa dışı bahis ve şike soruşturması derinleşerek devam ediyor. Soruşturma kapsamında aralarında ünlü futbolcuların ve kulüp yöneticilerinin bulunduğu 20 kişinin tutuklandığı biliniyor.

Bu sürecin ortasında, tutuklanan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı'nın telefonunda yapılan incelemelerden sonra, takımın iki önemli milli oyuncusu olan Abdülkerim Bardakçı ve Barış Alper Yılmaz hakkında da inceleme başlatıldığı yönünde ciddi iddialar ortaya atıldı.

BAŞSAVCILIKTAN RESMİ AÇIKLAMA

Ortaya atılan iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sabah saatlerinde hızla bir açıklama yaparak spekülasyonlara son noktayı koydu. Başsavcılıktan yapılan resmi duyuruda, "‘Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkında inceleme başlatıldı’ şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

SORUŞTURMADA 20 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yasa dışı bahise karışan isimleri ifşa etmesinin ardından genişletilen soruşturmada, geçtiğimiz hafta toplam 39 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturmanın hukuki sürecinde, hakem Zorbay Küçük'ün de aralarında bulunduğu 19 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Buna karşılık, futbolcular Metehan Baltacı, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş ile eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak dahil olmak üzere 20 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

6. Esenler Film Festivali’nin Jürileri Belli Oldu!6. Esenler Film Festivali’nin Jürileri Belli Oldu!Kültür Sanat
Akaryakıt fiyatlarında son durum: 12 Aralık güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?Akaryakıt fiyatlarında son durum: 12 Aralık güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?Ekonomi
Barış Alper Yılmaz Abdülkerim Bardakçı Galatasaray
Günün Manşetleri
9 üniversitenin rektörü değişti
Verilen cezalar duyuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
22 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu
3 çocuk yaşamını yitirdi, 1 çocuk ağır yaralı
Bakanlığın 9 personeline yurt dışına çıkış yasağı!
Kuytul’dan FETÖ’ye af isteyen Arınç’a destek
Kırıkkale'de fabrika yangını!
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltındaki diğer isimler açıklandı
Çok Okunanlar
Meteoroloji il il açıkladı Meteoroloji il il açıkladı
Piyasalar altını konuşuyor! Piyasalar altını konuşuyor!
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
Asgari ücret masası kuruluyor! Asgari ücret masası kuruluyor!
SON DAKİKA: Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay entübe edildi SON DAKİKA: Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay entübe edildi