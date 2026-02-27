Barış Alper Yılmaz Şampiyonlar Ligi'nde parladı! İtalyan devleri transfer için sıraya girdi

YÖNETİMİN 35 MİLYON EURO'LUK PLANI İŞLEDİ

Galatasaray yönetiminin sezon başındaki transfer stratejisi kusursuz işledi. Suudi Arabistan'dan gelen 35 milyon Euro'luk dev teklife rağmen Barış Alper'i satmama kararı alan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde sergilenen futbolla hem son 16 turuna kalmayı başardı hem de oyuncunun piyasa değerini artırdı.