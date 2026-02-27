Barış Alper Yılmaz Şampiyonlar Ligi'nde parladı! İtalyan devleri transfer için sıraya girdi
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Juventus'u eleyerek son 16 turuna kaldığı eşleşmeye damga vuran Barış Alper Yılmaz, İtalyan devlerinin transfer radarına girdi.
İstanbul'da 5-2 mağlup ettiği Juventus'a İtalya'daki rövanş mücadelesinde 3-2 yenilmesine rağmen turu geçen sarı-kırmızılı ekipte, maçın yankıları sürüyor.
Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte İtalyan kulüpleri, Galatasaray'ın yıldız ismi için adeta sıraya girdi.
DEVLER LİGİ'NDE BARIŞ ALPER FIRTINASI
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu Juventus eşleşmesine Barış Alper Yılmaz resmen damgasını vurdu.
İstanbul'da 5-2 kazanılan ilk maçta rakip sol bekleri dize getiren 24 yaşındaki sağ kanat, İtalya'da oynanan rövanşta da sahneye çıkarak 1 gol ve 1 asistle turu getiren isimlerden oldu.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, milli oyuncuyu uzun süredir yakından takip eden Juventus, İnter ve Napoli, bu üst düzey performansın ardından yıldız ismi resmi transfer listelerine ekledi.
YÖNETİMİN 35 MİLYON EURO'LUK PLANI İŞLEDİ
Galatasaray yönetiminin sezon başındaki transfer stratejisi kusursuz işledi. Suudi Arabistan'dan gelen 35 milyon Euro'luk dev teklife rağmen Barış Alper'i satmama kararı alan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde sergilenen futbolla hem son 16 turuna kalmayı başardı hem de oyuncunun piyasa değerini artırdı.
Oyuncunun mali şartlarında da önemli güncellemeler yapıldı. Garanti ücreti 200 milyon TL'ye çıkartılan milli yıldız, 9 gol ve 11 asiste ulaşarak sözleşmesinde yer alan "20 gol katkısı" maddesini doldurdu ve 25 milyon TL'lik özel primi almaya hak kazandı.
YILDIZ OYUNCUDAN MAÇ SONU AÇIKLAMASI
Juventus rövanşının ardından kameraların karşısına geçen Barış Alper Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
"Hedeflerim var ama takımın hedefleri önemli. Takıma katkı sağlamak ve hocamın dediklerini yapmaya çalışıyorum. Taraftarımızın yüzünü güldürmek istiyorum."
Galatasaray'ın 2.1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek Keçiörengücü'nden kadrosuna kattığı Barış Alper Yılmaz'ın mevcut sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.
25 yaşındaki milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 24 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Anlaşma şartlarına göre Galatasaray, başarılı futbolcuyu satması halinde başkent ekibi Keçiörengücü'ne sonraki satıştan yüzde 20 oranında pay ödeyecek.
İstikrarlı grafiğiyle dikkat çeken Barış, bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 35 maça çıkarken, takımına 9 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.