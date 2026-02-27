Barış Alper Yılmaz Şampiyonlar Ligi'nde parladı! İtalyan devleri transfer için sıraya girdi

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Juventus'u eleyerek son 16 turuna kaldığı eşleşmeye damga vuran Barış Alper Yılmaz, İtalyan devlerinin transfer radarına girdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Barış Alper Yılmaz Şampiyonlar Ligi'nde parladı! İtalyan devleri transfer için sıraya girdi - Resim: 1

İstanbul'da 5-2 mağlup ettiği Juventus'a İtalya'daki rövanş mücadelesinde 3-2 yenilmesine rağmen turu geçen sarı-kırmızılı ekipte, maçın yankıları sürüyor.

1 12
Barış Alper Yılmaz Şampiyonlar Ligi'nde parladı! İtalyan devleri transfer için sıraya girdi - Resim: 2

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte İtalyan kulüpleri, Galatasaray'ın yıldız ismi için adeta sıraya girdi.

2 12
Barış Alper Yılmaz Şampiyonlar Ligi'nde parladı! İtalyan devleri transfer için sıraya girdi - Resim: 3

DEVLER LİGİ'NDE BARIŞ ALPER FIRTINASI

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu Juventus eşleşmesine Barış Alper Yılmaz resmen damgasını vurdu.

3 12
Barış Alper Yılmaz Şampiyonlar Ligi'nde parladı! İtalyan devleri transfer için sıraya girdi - Resim: 4

İstanbul'da 5-2 kazanılan ilk maçta rakip sol bekleri dize getiren 24 yaşındaki sağ kanat, İtalya'da oynanan rövanşta da sahneye çıkarak 1 gol ve 1 asistle turu getiren isimlerden oldu.

4 12
Barış Alper Yılmaz Şampiyonlar Ligi'nde parladı! İtalyan devleri transfer için sıraya girdi - Resim: 5

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, milli oyuncuyu uzun süredir yakından takip eden Juventus, İnter ve Napoli, bu üst düzey performansın ardından yıldız ismi resmi transfer listelerine ekledi.

5 12
Barış Alper Yılmaz Şampiyonlar Ligi'nde parladı! İtalyan devleri transfer için sıraya girdi - Resim: 6

YÖNETİMİN 35 MİLYON EURO'LUK PLANI İŞLEDİ

Galatasaray yönetiminin sezon başındaki transfer stratejisi kusursuz işledi. Suudi Arabistan'dan gelen 35 milyon Euro'luk dev teklife rağmen Barış Alper'i satmama kararı alan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde sergilenen futbolla hem son 16 turuna kalmayı başardı hem de oyuncunun piyasa değerini artırdı.

6 12
Barış Alper Yılmaz Şampiyonlar Ligi'nde parladı! İtalyan devleri transfer için sıraya girdi - Resim: 7

Oyuncunun mali şartlarında da önemli güncellemeler yapıldı. Garanti ücreti 200 milyon TL'ye çıkartılan milli yıldız, 9 gol ve 11 asiste ulaşarak sözleşmesinde yer alan "20 gol katkısı" maddesini doldurdu ve 25 milyon TL'lik özel primi almaya hak kazandı.

7 12
Barış Alper Yılmaz Şampiyonlar Ligi'nde parladı! İtalyan devleri transfer için sıraya girdi - Resim: 8

YILDIZ OYUNCUDAN MAÇ SONU AÇIKLAMASI

Juventus rövanşının ardından kameraların karşısına geçen Barış Alper Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Hedeflerim var ama takımın hedefleri önemli. Takıma katkı sağlamak ve hocamın dediklerini yapmaya çalışıyorum. Taraftarımızın yüzünü güldürmek istiyorum."

8 12
Barış Alper Yılmaz Şampiyonlar Ligi'nde parladı! İtalyan devleri transfer için sıraya girdi - Resim: 9

Galatasaray'ın 2.1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek Keçiörengücü'nden kadrosuna kattığı Barış Alper Yılmaz'ın mevcut sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

9 12
Barış Alper Yılmaz Şampiyonlar Ligi'nde parladı! İtalyan devleri transfer için sıraya girdi - Resim: 10

25 yaşındaki milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 24 milyon Euro olarak gösteriliyor.

10 12
Barış Alper Yılmaz Şampiyonlar Ligi'nde parladı! İtalyan devleri transfer için sıraya girdi - Resim: 11

Anlaşma şartlarına göre Galatasaray, başarılı futbolcuyu satması halinde başkent ekibi Keçiörengücü'ne sonraki satıştan yüzde 20 oranında pay ödeyecek.

11 12
Barış Alper Yılmaz Şampiyonlar Ligi'nde parladı! İtalyan devleri transfer için sıraya girdi - Resim: 12

İstikrarlı grafiğiyle dikkat çeken Barış, bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 35 maça çıkarken, takımına 9 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.

12 12
Galatasaray Barış Alper Yılmaz