Barış Alper Yılmaz'ın kaçıracağı o maçlar!
Galatasaray'da Net Global Sivasspor maçında sakatlanan Barış Alper Yılmaz yaklaşık 3 hafta, Victor Osimhen ise yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak.Peki hangi maçlarda oynayamacak? İşte detaylar...
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Galatasaray'ın önümüzdeki 3 hafta içerisinde Malmö, Trabzonspor ve Kayserispor ile karşılaşacak. Osimhen ve Barış Alper'in bu maçları kaçırması bekleniyor.
Osimhen'in durumu Trabzonspor ve Kayserispor maçları öncesinde sürekli kontrol altında tutulacak. Nijeryalı oyuncu, iyileşme hızına göre bu iki maçta da forma giyebilir.
İki oyuncunun da 5 Ocak hafta sonunda oynanacak Göztepe maçıyla birlikte sahalara dönmesi bekleniyor.
Galatasaray'ın önümüzdeki 3 hafta içerisinde oynayacağı maçlar şu şekilde;
12 Aralık: Malmö (D)
16 Aralık: Trabzonspor
22 Aralık: Kayserispor (D)