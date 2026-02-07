Barış Göktürk Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıkladı: "Ben artık aynı filmi izlemekten sıkıldım."

Eski Fenerbahçe yöneticisi Barış Göktürk, 2027’de yapılacak olağan seçimli genel kurul için başkan adaylığına hazırlandıklarını açıkladı.

Eski Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Barış Göktürk, 2027 yılında yapılacak olağan seçimli genel kurulda başkan adayı olacağını açıkladı.

Göktürk, Balıkesir Fenerbahçeliler Derneğinin düzenlediği gecede yaptığı konuşmada, Fenerbahçe’nin şahıslardan bağımsız bir sisteme ihtiyacı bulunduğunu dile getirdi.

Göktürk, seçimlerin her yıl yapılmasının kulübün menfaatine olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Her yıl seçim yapmak Fenerbahçe'nin menfaatine değildir. Yönetimler görev sürelerini tamamlamalıdır. Bizim hazırlığımız, Fenerbahçe'nin 120. yılı olan 2027 genel kurulu içindir. Arkadaşlarım ve ben, Fenerbahçe'nin geleceğine ışık tutacak kalıcı bir sistem için çalışıyoruz."

Kulübün temel probleminin kişilere bağlı yönetim anlayışı olduğunu ifade eden Göktürk, şu değerlendirmede bulundu:

"Yalnızca para ve bolluk dönemlerinde gelen geçici şampiyonluklar yerine, kalıcı başarılara odaklanmalıyız. Fenerbahçe'nin şahıslardan bağımsız, kurumsal bir sisteme ihtiyacı var. Tyson Gay dünya rekoru kırdı ama Usain Bolt'un arkasında ikinci olduğu için hatırlanmıyor. Milorad Cavic, Michael Phelps'in yalnızca bir salise gerisinde kaldı ama kimse adını hatırlamıyor. Tarih acımasızdır, ikincileri hatırlamaz. Astronomik ücretlerle yapılan transferler, abartılı maaşlar ve sonunda yine şampiyon olamayan bir Fenerbahçe... Ben artık aynı filmi izlemekten sıkıldım."

Barış Göktürk, olağanüstü bir durum olmadığı sürece bu yıl aday olmayacaklarını da ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

fenerbahçe
