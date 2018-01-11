- Milli tenisçi Başak Eraydın, ABD'li Irina Falconi'ye 2-0 kaybederek elendi

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık elemelerinin ilk maçında ABD'li Irina Falconi'ye 2-0 yenilen Başak Eraydın turnuvaya veda etti.



Avustralya Açık'ta tek kadınlar ana tabloya yükselme maçlarının ilkinde 172. basamakta bulunan Başak Eraydın, 127. sıradaki ABD'li Irina Falconi ile karşılaştı.



Melbourne Park'taki 13 numaralı kortta oynanan müsabakanın ilk setinde eleme turlarının 17 numaralı seri başı Falconi'ye karşı ilk seti 6-1, ikinci seti de 6-0 kaybeden milli tenisçi Eraydın turnuvadan elendi.



Avustralya Açık'ta Türkiye'yi temsil eden Çağla Büyükakçay, Amerikalı rakibi Julia Boserup, İpek Soylu ise İsviçreli Stefanie Vögele karşında öğleden sonra ikinci tura yükselme mücadelesi verecek.