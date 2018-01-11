Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık elemelerinin ilk maçında ABD'li Irina Falconi'ye 2-0 yenilen Başak Eraydın turnuvaya veda etti.
Avustralya Açık'ta tek kadınlar ana tabloya yükselme maçlarının ilkinde 172. basamakta bulunan Başak Eraydın, 127. sıradaki ABD'li Irina Falconi ile karşılaştı.
Melbourne Park'taki 13 numaralı kortta oynanan müsabakanın ilk setinde eleme turlarının 17 numaralı seri başı Falconi'ye karşı ilk seti 6-1, ikinci seti de 6-0 kaybeden milli tenisçi Eraydın turnuvadan elendi.
Avustralya Açık'ta Türkiye'yi temsil eden Çağla Büyükakçay, Amerikalı rakibi Julia Boserup, İpek Soylu ise İsviçreli Stefanie Vögele karşında öğleden sonra ikinci tura yükselme mücadelesi verecek.
- Milli tenisçi Başak Eraydın, ABD'li Irina Falconi'ye 2-0 kaybederek elendi
Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık elemelerinin ilk maçında ABD'li Irina Falconi'ye 2-0 yenilen Başak Eraydın turnuvaya veda etti.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.