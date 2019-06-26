banner1005
2 terörist etkisiz hale getirildi
2 terörist etkisiz hale getirildi
Ruhani: ABD tacizlerine cevap veririz
Ruhani: ABD tacizlerine cevap veririz
Erdoğan ile Putin'in görüşeceği tarih belli oldu
Erdoğan ile Putin'in görüşeceği tarih belli oldu
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Başak Eraydın Wimbledon'a veda etti

Milli tenisçi Eraydın, Sloven rakibine 2-1 yenilerek 2. eleme turunda elendi.

Başak Eraydın Wimbledon'a veda etti

Milli tenisçi Başak Eraydın, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın 2. eleme turunda Sloven Kaja Juvan'a 2-1 yenilerek ana tabloya kalamadı.

Kadınlar dünya sıralamasının 211. basamağındaki Başak Eraydın, elemelerin ikinci turunda 18 yaşındaki dünya 125 numarası Sloven tenisçi Kaja Juvan ile karşı karşıya geldi.

İlk sette rakibini 6-4 yenen Türkiye 1 numarası Başak Eraydın, 2. ve 3. setlerde 7-6 ve 6-3 mağlup oldu ve turnuvadan elendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Başak Eraydın
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.