Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Adana Demirspor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Adana Demirspor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı.



32. dakikada Medipol Başakşehir'in hızlı hücumunda Visca, kaleci Ahmet Sabri Fener ile karşı karşıya kaldı. Visca, meşin yuvarlağı daha uygun pozisyondaki Jojic'e aktardı. Jojic'in vuruşunda, top auta çıktı.



53. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Anderson'un pasında rakip ceza sahasına giren Kosecki, Gökhan İnler'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Maçın hakemi Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi. 54'üncü dakikada penaltıyı kullanan Orhan Taşdelen, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0



81. dakikada hakem Arda Kardeşler, bir pozisyondan sonra iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerginliğin ardından Medipol Başakşehirli Da Costa ve Adana Demirsporlu Hamidou Traore'ye kırmızı kart gösterdi.



83. dakikada Medipol Başakşehir penaltı kazandı. Ceza sahasında Gökhan İnler, Galip Güzel'le girdiği mücadelenin ardından yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 85'inci dakikada penaltıyı kullanan Visca, topu filelerle buluşturdu: 1-1



Karşılaşma, 1-1 sona erdi.