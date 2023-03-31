Başakşehir - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Başakşehir ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Başakşehir - Ankaragücü maçı ne zaman? Başakşehir - Ankaragücü maçı saat kaçta? Başakşehir - Ankaragücü maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 27. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Başakşehir ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Başakşehir, ligde oynadığı 24 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kalan Başakşehir, topladığı 41 puanla 6. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Ankaragücü ise ligde oynadığı 24 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Sivasspor'a 2-0 kaybeden Ankaragücü, topladığı 25 puanla 15. sırada bulunuyor.
BAŞAKŞEHİR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 27. haftasındaki Başakşehir - Ankaragücü maçı 1 Nisan Cumartesi günü oynanacak.