Başakşehir - Ankaragücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde Başakşehir ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Başakşehir - Ankaragücü maçı ne zaman? Başakşehir - Ankaragücü maçı saat kaçta? Başakşehir - Ankaragücü maçı hangi kanalda? İşte maç öncesi son detaylar...
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2022-2023 sezonu heyecanı yarı final mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Başakşehir ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turda dahil olmuştu. Bu turda karşılaştığı Göztepe'yi 3-1 mağlup etmeyi başaran Başakşehir, adını son 16 turuna yazdırmaya hak kazandı. Bu turda Fatih Karagümrük ile eşleşen Başakşehir, normal süresi 1-1 ve uzatmaları 2-2 eşitlikle sona eren mücadelenin penaltı atışlarında rakibini 5-3 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Galatasaray ile karşı karşıya gelen Başakşehir, rakibini 3-2'lik skorla eleyerek yarı finale yükseldi.
Konuk ekip Ankaragücü ise Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turda dahil olmuştu. Bu turda karşılaştığı Amedspor'u 6-2 ile geçmeyi başaran başkent temsilcisi, 5. turda da Tuzlaspor'u 2-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Son 16 turunda da Beşiktaş ile karşılaşan başkent temsilcisi 90 dakikası ve uzatmaları 1-1 eşitlikle biten müsabakada rakibini penaltı atışları sonucu 4-3 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı. Çeyrek finalde Trabzonspor ile eşleşen sarı-lacivertliler, rakibini 3-1 mağlup ederek kupada son 4 takımdan biri olmaya hak kazandı.
BAŞAKŞEHİR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki Başakşehir - Ankaragücü maçı 4 Mayıs Perşembe günü oynanacak.