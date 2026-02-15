🔴 Başakşehir – Beşiktaş CANLI İZLE! Başakşehir – Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

📍 CANLI MAÇ ANLATIM – BAŞAKŞEHİR 1-0 BEŞİKTAŞ

1’ Maç başladı: Başakşehir – Beşiktaş.

3’ Başakşehir tehlikeli geldi: Fayzullayev’in ceza sahası dışından şutunda top direkten döndü.

12’ Cerny, El Bilal Toure’den aldığı pasla ceza sahası dışından kaleyi yokladı; top çerçeveyi bulmadı.

19’ Shomurodov dar açıdan vuruşunu yaptı, kaleci Ersin çeldi.

34’ Beşiktaş’ta zorunlu değişiklik: El Bilal Toure sakatlandı, yerine Rashica oyuna girdi.

36’ GOL! ⚽ Selke’nin golüyle Başakşehir 1-0 öne geçti.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asllani, Olaitan, Orkun, Cerny, Toure, Oh.

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Shomurodov, Feyzullayev, Harit, Selke.

BAŞAKŞEHİR – BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir ile Beşiktaş, 15 Şubat 2026 Pazar günü saat 20.00’de İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda karşılaşacak. Karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

BAŞAKŞEHİR – BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN Sports 1 ve beIN Sports 4K kanallarından canlı yayınlanacak. Maçın yayıncı kanalı beIN Sports 1, Digiturk platformunda 77. kanal üzerinden izlenebiliyor. Yayın ayrıca beIN Sports 4K üzerinden de takip edilebilecek.

BAŞAKŞEHİR – BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLEME SEÇENEKLERİ

Karşılaşma yalnızca beIN üzerinden yayınlanacak.

Maçı izlemek isteyenler için seçenekler şöyle:

TV üzerinden: beIN Sports 1 veya beIN Sports 4K

Dijital üzerinden: beIN CONNECT (Digiturk üyeliğiyle)

ÜCRETSİZ CANLI YAYIN VAR MI?

Başakşehir – Beşiktaş maçı için resmi ve yasal ücretsiz canlı yayın bulunmuyor. Yasal yayın yalnızca beIN platformu üzerinden yapılacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak. Stadın kapasitesi yaklaşık 17 bin.

TAKIMLARIN LİGDEKİ DURUMU

Beşiktaş ligde 21 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 37 puan topladı ve 5. sırada yer alıyor.

Başakşehir ise 21 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 33 puanla 6. basamakta bulunuyor.

İki takım da son haftalarda dikkat çeken bir istikrar yakaladı. Beşiktaş son 10 lig maçında yenilgi görmezken, Başakşehir son 8 maçta kaybetmedi.

BAŞAKŞEHİR’DE SON DURUM

Başakşehir, son 8 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte yalnızca 2 beraberlik aldı. Takımda Amine Harit ve Umar Sadiq hücum hattında öne çıkan isimler arasında gösteriliyor. Başakşehir’de bilinen bir sakat veya cezalı büyük isim bulunmadığı, takımın maça tam kadro yakın çıkacağı belirtiliyor.

BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11

Muhammed Şengezer; Ömer Ali, Duarte, Jerome Opoku, Christopher Operi; Olivier Kemen, Umut Güneş; Harit, Jakub Kałuziński, Odysseas Vlachodimos, Kevin Kampl.

BEŞİKTAŞ’TA SON DURUM

Beşiktaş, ligde son 10 maçta yenilmedi. Takımın form grafiği yükselişte.

SERGEN YALÇIN’DAN MAÇ ÖNCESİ MESAJ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç öncesi verdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Ben size güveniyorum. Takımımıza yeni arkadaşlarımız katıldı. Zamanla birbirimize alışacağız”

BEŞİKTAŞ’TA EKSİKLER KİMLER?

Beşiktaş’ta Wilfred Ndidi ile Taylan Bulut’un yokluğu öne çıkıyor.

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Ersin Destanoğlu; Murillo, Agbadou, Djaló, Rıdvan; Asslani, Olaitan; Orkun, Cerny; El Bilal, Hyeon-Gyu Oh.

EV – DEPLASMAN PERFORMANSLARI

Beşiktaş iç sahada 6 galibiyet alıp toplam 17 gol atarken 12 gol yedi.

Başakşehir ise evinde 3 galibiyet elde etti ve iç sahada toplam 15 gol attı.

GOL İSTATİSTİKLERİ

Beşiktaş 21 maçta 37 gol attı ve 27 gol yedi.

Başakşehir’in ise 21 maçta 38 gol attığı ve 24 gol yediği bilgisi yer alıyor.

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN NOTLAR

İki takım ilk yarıda Başakşehir’de oynadıkları maçı Beşiktaş 2-1 kazanmıştı. Sergen Yalçın’ın puan kaybına sıcak bakmadığı ve deplasmanda savunma disiplinini ön plana çıkaracağı belirtiliyor. Başakşehir’in ise evinde hücum varyasyonlarıyla oyunu zorlaması bekleniyor.