Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Başakşehir Galatasaray maçı CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig’de heyecan bu hafta da devam ediyor. Ligin önemli karşılaşmalarından biri olan Başakşehir – Galatasaray maçı öncesi detaylar futbolseverlerin gündeminde. İki ekip, Süper Lig’in 9. haftasında kozlarını paylaşacak.

Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Başakşehir ile Galatasaray, 18 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’de karşı karşıya gelecek. Mücadele, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak.

Maç hangi kanalda yayınlanacak?

Başakşehir – Galatasaray karşılaşması, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayımlanacak. Mücadeleyi izleyebilmek için beIN Sports platformuna üye olunması gerekiyor.

Maç, beIN Sports 1 ekranlarından ve platformun resmi yayın bağlantısı üzerinden canlı takip edilebilecek. Sporseverler ayrıca karşılaşmanın canlı skor gelişmelerini haber siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden de takip edebilecek.