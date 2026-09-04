Başakşehir-Galatasaray ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ilk 11'ler

Son 4 yıldır üst üste şampiyon olan, bu sezon da 3. hafta itibarıyla liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, zirvedeki yerini sağlamlaştırma hedefiyle Başakşehir deplasmanına çıkıyor. Nuri Şahin'in öğrencileri ise bu zorlu mücadeleden 3 puan almanın hesaplarını yapıyor.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 4 Eylül 2026 Cuma günü (bugün) saat 20.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında Başakşehir ile Galatasaray saat 20.00'de Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Mücadele Bein Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Emin, Opoku, Operi, Kaluzinski, Umut, Olsen, Kemen, Fayzullaev, Shomurodov

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Lemina, Jakobs, Sara, Torreira, Yunus, Batrakov, Sane, Osimhen

Müsabakada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Esat Sancaktar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Fatih Tokail olacak.

Mücadelenin VAR koltuğunda ise Avusturyalı hakem Manuel Schüttengruber oturacak. Anıl Usta da AVAR'da görev yapacak.