Başakşehir-Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir ile Gençlerbirliği bu akşam karşı karşıya geliyor. Sezona farklı start alan iki ekip arasındaki mücadelenin saati ve yayın bilgisi merak konusu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Başakşehir-Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Yayınlanma: Güncellenme:

Başakşehir, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Turuncu-lacivertli ekip bu sezona galibiyetle başlamıştı ancak son dört haftada 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak inişli çıkışlı bir grafik çizdi. Ligin ilk 5 haftası sonunda 4 puanla 13. sırada bulunan Başakşehir, taraftarının önünde galibiyete uzanmak istiyor.

Konuk ekip Gençlerbirliği ise sezona 2'de 2 yaparak başlamıştı. Başkent temsilcisi, ilk 5 haftada topladığı 7 puanla 12. basamakta yer alıyor. Ankara ekibi bu karşılaşmadan da 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

İstanbul temsilcisi Başakşehir ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de bugüne kadar 26 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde taraflar 10'ar galibiyet elde ederken, 6 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. İki ekip bu akşamki maçla birlikte 27. kez sahaya çıkmış olacak.

İstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunİstanbul'da sular kesiliyor! İSKİ'den 'planlı kesinti' alarmı! O ilçeler hazır olsunYurt
F1’in efsane pilotu Felipe Massa, İstanbul'un tarih ve gastronomisine hayran kaldıF1’in efsane pilotu Felipe Massa, İstanbul'un tarih ve gastronomisine hayran kaldıGündem
başakşehir gençlerbirliği
Günün Manşetleri
Bakan Tekin merak edilenleri tek tek açıkladı
Galerici kılığındaki tefeciler çökertildi
Türkiye'nin 5 yıllık Akıllı Şehir Eylem Planı hazır
İsrail bağlantılı dolandırıcılık şebekesine operasyon
Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
Ankara Kültür Yolu Festivali başladı
Masaj ve güzellik merkezi görünümlü fuhuş ağı çökertildi
Ordu ve Giresun'daki fındık borsalarına müfettiş incelemesi
TOKİ borcunu peşin ödeyene yüzde 25 indirim
3 milyar dolarlık vurgun iddiasında dev operasyon
Çok Okunanlar
10 milyon 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! 10 milyon 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu!
BİM’de bu hafta neler var? BİM’de bu hafta neler var?
Konut kredisi çekecekler dikkat! Konut kredisi çekecekler dikkat!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Motorine indirim geldi! Motorine indirim geldi!