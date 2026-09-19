Başakşehir-Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Turuncu-lacivertli ekip bu sezona galibiyetle başlamıştı ancak son dört haftada 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak inişli çıkışlı bir grafik çizdi. Ligin ilk 5 haftası sonunda 4 puanla 13. sırada bulunan Başakşehir, taraftarının önünde galibiyete uzanmak istiyor.

Konuk ekip Gençlerbirliği ise sezona 2'de 2 yaparak başlamıştı. Başkent temsilcisi, ilk 5 haftada topladığı 7 puanla 12. basamakta yer alıyor. Ankara ekibi bu karşılaşmadan da 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

İstanbul temsilcisi Başakşehir ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de bugüne kadar 26 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde taraflar 10'ar galibiyet elde ederken, 6 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. İki ekip bu akşamki maçla birlikte 27. kez sahaya çıkmış olacak.