Başakşehir-Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir ile Gençlerbirliği bu akşam karşı karşıya geliyor. Sezona farklı start alan iki ekip arasındaki mücadelenin saati ve yayın bilgisi merak konusu.
Başakşehir, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Turuncu-lacivertli ekip bu sezona galibiyetle başlamıştı ancak son dört haftada 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak inişli çıkışlı bir grafik çizdi. Ligin ilk 5 haftası sonunda 4 puanla 13. sırada bulunan Başakşehir, taraftarının önünde galibiyete uzanmak istiyor.
Konuk ekip Gençlerbirliği ise sezona 2'de 2 yaparak başlamıştı. Başkent temsilcisi, ilk 5 haftada topladığı 7 puanla 12. basamakta yer alıyor. Ankara ekibi bu karşılaşmadan da 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
İstanbul temsilcisi Başakşehir ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de bugüne kadar 26 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde taraflar 10'ar galibiyet elde ederken, 6 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. İki ekip bu akşamki maçla birlikte 27. kez sahaya çıkmış olacak.