Barcelona, futbolcu Arda Turan'ın kiralık transferi için İstanbul Medipol Başakşehir ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. İstanbul'a gelen Arda Turan havalimanında yaptığı açıklamada "Umarım güzel başarılara, şampiyonluğa birlikte ulaşırız" diye konuştu

Barcelona ve İstanbul Medipol Başakşehir kulüpleri Arda Turan'ın iki buçuk sezon kiralık olarak transferi konusunda anlaşmaya vardı.



BAŞKA BİR TAKIMA TRANSFER HAKKI



Barcelona tarafından yapılan açıklamaya göre, bu süreçte Barcelona oyuncunun UEFA transfer dönemleri içerisinde başka bir takıma transferi hakkını saklı tutmakla birlikte performansa göre bonuslar alacağını belirtti.



İstanbul Medipol Başakşehir'in satın alma opsiyonu bulunduğu da belirtildi.



ARDA TURAN'DAN İLK AÇIKLAMA



Medipol Başakşehir'in 2,5 yıllık kiralama anlaşması yaparak Barcelona'dan transfer ettiği Arda Turan, İstanbul'a geldi.



Yıldız oyuncu, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mesut Altan ile özel uçakla İspanya'dan Atatürk Havalimanı'na geldi. Arda'ya havalimanı çıkışında iki taraftar çiçek ve atkı verdi.



Basın mensuplarına açıklamada bulunan Arda, "Sadece kısa vadeli hedefler için değil, uzun vadeli hedefler için de geldim. Umarım en güzel başarılara, şampiyonluğa birlikte ulaşırız." dedi.



Yaşadığı mutluluğu dile getiren Arda, "Bana bu fırsatı verdikleri için öncelikle başkanımız Göksel Gümüşdağ'a ve teknik direktörümüz Abdullah Avcı'ya teşekkür ediyorum. Yeniden sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir şekilde, böyle bir organizasyonun içinde futbol oynayacağım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr



