Başakşehir ile Galatasaray 31. randevuda! Galatasaray bu sezon yenilmedi

Tredyol Süper Lig’in 6. haftasında RAMS Başakşehir ile Galatasaray yarın saat 20.00’de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda bir maçı eksik olan sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 1 beraberlikle aldığı 10 puanla ikinci sırada bulunuyor. Yine bir karşılaşması eksik olan turuncu-lacivertliler de 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle topladığı 3 puanla 16. sırada yer alıyor.

BAŞAKŞEHİR İLE GALATASARAY 31. RANDEVUDA!

Başakşehir ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 30 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 15 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Turuncu-lacivertliler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 8 maç ise berabere sona erdi. Aslan'ın 52 golüne, Bozbaykuşlar 36 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Galatasaray, deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 7-0, evindeki müsabakayı da 1-0’lık skorla kazandı. İki takım ayrıca Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde karşılaştı ve Başakşehir sahadan 3-2 galip ayrılıp tur atlayan taraf oldu.

Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan 9 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası olmak üzere son 10 maçta sarı-kırmızılılar 5, turuncu-lacivertliler de 2 kez galip geldi. 3 müsabaka ise beraberlikle sona erdi.

FARKLI SKORLAR

Galatasaray, Başakşehir’i 7-0 mağlup ederek, rekabetteki en farklı skoru elde etti. Turuncu-lacivertliler ise sarı-kırmızılıları en farklı 4-1 ve 3-0'lık skorlarla yendi. İki takım arasında ayrıca 3-3 gibi gollü bir müsabaka da bulunuyor.

Bu sezon 11 resmi maç oynadı!

Galatasaray bu sezon 7’si Avrupa, 4’ü de Süper Lig olmak üzere toplam 11 mücadeleye çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu müsabaklarda mağlup olmazken, 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Aslan 6 maçta da kalesini gole kapadı.

Süper Lig'de 10 maçtır kaybetmiyor!

Galatasaray, Süper Lig'de son yenilgisini geçtiğimiz sezon Beşiktaş deplasmanında yaşadı. Aslan, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 10 maçta rakiplerine sadece 1 kez puan kaybetti. Sarı-kırmızılılar, geride kalan mücadelelerde 9 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Galatasaray, en son evinde Samsunspor’u 4-2’lik skorla mağlup etti.

Ligdeki 9 golün 5’i Mauro Icardi'den!

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, attığı gollerle takımını sırtlamayı sürdürüyor. Icardi bu sezon takımının ligde attığı 9 golün 5’ini kaydetti. Diğer goller Kerem Aktürkoğlu (3) ve Abdülkerim Bardakcı'dan geldi. Icardi, 5 golle krallık yarışında da Kayserisporlı futbolcu Mame Thiam ile birlikte zirvede yer alıyor.

Deplasman karnesi!

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 2 maça çıktı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Aslan 3 gol atarken, kalesini ise gol görmedi. Cimbom, Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup ederken, Kayserispor ile de 0-0 berabere kaldı.

Kadir Sağlam düdük çalacak!

Başakşehir - Galatasaray maçını hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Hakan Yemişken yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.