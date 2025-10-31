Başakşehir Kocaelispor maçı canlı izle! Bein Sports 1 yayın bilgileri, maç saati ve canlı skor

Süper Lig karşılaşmasında Başakşehir ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, 31 Ekim 2025 Cuma günü oynanacak.

BAŞAKŞEHİR KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir ile Kocaelispor arasındaki Süper Lig mücadelesi 31 Ekim Cuma günü saat 20.00’de başlayacak.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Karşılaşma, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İzlemek isteyen futbolseverler, aşağıdaki bağlantı üzerinden maçı canlı takip edebilir.

BAŞAKŞEHİR KOCAELİSPOR MAÇI CANLI İZLE LİNKİ

NOT: S Sport, Bein Sports, EXXEN gibi platformlarda yayınlanan futbol müsabakalarını izleyebilmek için ilgili yayıncı kuruluşlara üyelik gerekmektedir.