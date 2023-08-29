Başakşehir Senegalli stoper Ousseynou Ba'yı kiralık olarak kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Ousseynou Ba'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

BAŞAKŞEHİR SENEGALLİ STOPER OUSSEYNOU BA'YI KİRALIK OLARAK KADROSUNA KATTI

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Yunanistan ekibi Olympiakos'un formasını giyen 27 yaşındaki futbolcuyla, satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Kulüp, oyuncunun sağlık kontrollerinden de geçirildiğini belirtti.

Olympiakos formasıyla geçtiğimiz sezon 25 resmi maça çıkan Ousseynou Ba, bin 948 dakika sahada kaldı. Oyuncu, Senegal Milli Takımı'nın da 2 kez formasını giydi.