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Başakşehir son 16 turunda

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, son 16 turuna yükseldi.

Başakşehir son 16 turunda

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, son 16 turuna yükseldi.

İki takım arasında Adana'da oynanan maç 1-1 sona ermişti.

6. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Jojic'in sol kanattan kullandığı kornerde ön direkte Gökhan İnler'in aşırttığı topa arka direkte kafayı vuran Epureanu takımını öne geçirdi: 1-0.

33. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye yükseltti. Jojic'in pasıyla Kerim Frei, Adana Demirspor ceza sahası önünde topla buluştu. Açısını düzelten Kerim'in şutunda top savunmaya da çarpıp havalandı ve kalecinin üzerinden geçerek ağlarla buluştu: 2-0.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Medipol Başakşehir, adını son 16 turuna yazdırdı.


Kaynak: AA
Etiketler; #başakşehir
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