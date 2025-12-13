Başakşehir ve Samsunspor 7. randevuya çıkıyor: Ligde kim daha avantajlı?

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Samsun’da oynanacak mücadele öncesinde iki takımın puan durumu, hakem ataması ve geçmiş karşılaşma istatistikleri dikkat çekiyor.

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında yarın Samsunspor’a misafir olacak.

Karşılaşma, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda saat 20.00'de başlayacak ve müsabakanın hakemi Oğuzhan Aksu olacak.

PUAN DURUMUNDA SON TABLO

Süper Lig’de geride kalan 15 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi alan RAMS Başakşehir, topladığı 17 puanla averaj sayesinde 9. sırada yer aldı.

Sezonun bu bölümünde 25 puan toplayan Samsunspor ise averajla 6. basamakta bulunuyor.

LİGDE 7. KEZ KARŞI KARŞIYA

RAMS Başakşehir ile Samsunspor, Süper Lig’de 7. kez rakip olacak.

İki ekip arasında 2011-2012, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında oynanan 6 lig maçının 4’ünü turuncu-lacivertli ekip kazanırken, Karadeniz temsilcisi 1 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Taraflar arasındaki 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Geride kalan söz konusu karşılaşmalarda RAMS Başakşehir rakip fileleri 12 kez havalandırdı. Samsunspor ise bu maçlarda toplam 4 gol kaydetti.

