Başakşehir–Kocaelispor maçında korkutan anlar! Serdar Dursun kanlar içinde yerde kaldı

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında oynanan Başakşehir–Kocaelispor maçında Serdar Dursun, Jerome Opoku ile girdiği hava topu mücadelesinde başından yaralandı. Tecrübeli futbolcuya sahada dikiş atılırken, kanamanın sürmesi üzerine formasını iki kez değiştirdi.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında oynanan RAMS Başakşehir–Kocaelispor mücadelesi sakatlık nedeniyle kısa süreli duraklamalara sahne oldu.

Karşılaşmanın 9. dakikasında ceza sahasında Jerome Opoku ile hava topuna çıkan Serdar Dursun’un kafasında açılma meydana geldi. Sağlık ekipleri hemen sahaya girerek tecrübeli futbolcuya müdahale etti.

Başına sahada dikiş atılan Serdar Dursun, formasını değiştirip oyuna devam etti. Ancak dakikalar ilerledikçe kanamanın yeniden başlaması üzerine Dursun bir kez daha formasını değiştirmek zorunda kaldı.

OPOKU OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Çarpışmanın diğer tarafında yer alan Jerome Opoku, ilk müdahalenin ardından kısa süre sahada kalsa da baş dönmesi şikayeti nedeniyle 22. dakikada oyundan alındı. Oyuncunun yerine Ousseynou Ba dahil edildi.

Serdar Dursun’un durumunun iyi olduğu, karşılaşmanın kalan bölümünde oyuna devam ettiği öğrenildi.

Serdar Dursun
