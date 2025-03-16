Başkan Ali Koç'tan Mourinho kararı: Tamam mı, devam mı?

Fenerbahçe yönetimi, Jose Mourinho'nun mevcut sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatmayı planlıyor. Ancak asıl hedef, Portekizli teknik direktörle 1 yıl daha sözleşme uzatarak uzun yıllar sürecek bir birlikteliğe imza atmak. Başkan Ali Koç’un, takımın başındaki bu deneyimli isimle birlikte uzun vadeli bir plan yapma isteği, kulüp içinde ciddi bir şekilde gündemde.