Başkan Ali Koç'tan Mourinho kararı: Tamam mı, devam mı?
Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho ile geleceği netleşiyor. Sarı-lacivertli yönetim, Portekizli çalıştırıcı ile uzun yıllar devam etme kararı aldı. Sezon sonunda yapılacak büyük görüşme, futbolseverlerin gündeminde.
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarına veda etmesinin ardından, gözler teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceğine çevrildi.
Fanatik'e göre, sarı-lacivertli kulüp, Portekizli teknik adamla ne olursa olsun sezon sonunda devam etmeyi hedefliyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu, kısa süre içinde Mourinho ile görüşmeye başlayacak.
Fenerbahçe yönetimi, Jose Mourinho'nun mevcut sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatmayı planlıyor. Ancak asıl hedef, Portekizli teknik direktörle 1 yıl daha sözleşme uzatarak uzun yıllar sürecek bir birlikteliğe imza atmak. Başkan Ali Koç’un, takımın başındaki bu deneyimli isimle birlikte uzun vadeli bir plan yapma isteği, kulüp içinde ciddi bir şekilde gündemde.
Portekizli teknik adamın, Fenerbahçe’de mutlu olduğu ve kulüple kalmak istediği öğrenildi. Kendisinin de sözleşme uzatma konusunda istekli olduğu, yönetimle yapılacak görüşmede önemli bir gündem maddesi olacak.
Fenerbahçe yönetimi, Mourinho ile sözleşme uzatarak hem teknik direktörün hem de takımın şampiyonluk yolundaki motivasyonunu artırmayı hedefliyor.
Sezon başında Fenerbahçe, Mourinho’nun aldığı sonuçlar ve sahadaki oyunla sıkça eleştiriliyordu. Ancak son üç aylık süreçte takımın performansı hızla yükseldi.
Hem camia hem de taraftarlar, son dönemdeki başarıların ardından, Mourinho'nun kulüpteki geleceği hakkında daha olumlu bir tutum sergilemeye başladı. Fenerbahçe, 44 maçta 28 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.