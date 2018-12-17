MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Yiğiner, "Birçok zorlu engeli aşarak bugünlere geldik." dedi.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Genel Müdürü Mehmet Ünal'ı makamında ziyaret etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkan yardımcısı Mehmet Akyüz'ün de hazır bulunduğu ziyarette, Ankaragücü ile ilgili gelişmelere değinildi.



Başkan Yiğiner, Ankaragücü'nün başarısı için yoğun bir çaba ve emek sarf ettiklerini vurgulayarak, "Birçok zorlu engeli aşarak bugünlere geldik. Sezon başından bu yana takımımız çok iyi bir başarı grafiği çizmesine rağmen, bazı konular bahane edilerek son haftalarda ciddi bir düşüş yaşadık ama Allah'ın izniyle bunun da üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.



MKE Genel Müdürü Mehmet Ünal ise yerli ve milli savunma sanayisinde atılan adımların önemine dikkati çekerek, "MKE kurumunun ürettiği silah ve mühimmat, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarısına büyük katkı sağlıyor. Yerli imkanlarla yapılan bu projeler, ülkemiz ve milletimiz adına büyük bir gurur kaynağı." değerlendirmesinde bulundu.



Ünal, MKE Ankaragücü'nü de yakından takip ettiğini belirterek, kurum olarak kulübe ellerinden gelen desteği vereceklerini kaydetti.



Ziyaret sonunda Yiğiner, Ünal'a isminin yazılı olduğu Ankaragücü forması ve atkısı hediye etti. Ünal ise Yiğiner'e Fırtına obüsünün maketini verdi.

